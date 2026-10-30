DEMOS celebrará sus 10 años con una semana de recitales y charlas en Santa Fe

El Centro Cultural y de Estudios DEMOS celebrará sus primeros 10 años con una semana de charlas, encuentros y recitales en su sede de 9 de Julio 2239, en la ciudad de Santa Fe. La agenda se desarrollará del 3 al 8 de noviembre, con propuestas culturales y espacios de debate abiertos a la comunidad.

Fundado en 2016, DEMOS se consolidó como un ámbito de encuentro entre la ciudadanía, las instituciones, el sector productivo, la academia y el mundo de la cultura. Desde la organización destacan que uno de sus objetivos es generar conocimiento y promover debates que contribuyan al desarrollo y a la calidad de vida de los santafesinos.

"En el marco de estos primeros diez años, tenemos una semana muy importante por delante, con una gran diversidad de propuestas para todos los gustos y para todas las edades", señaló el director de DEMOS, Eugenio Serafino. También explicó que la programación incluirá conversatorios para abordar distintas problemáticas que atraviesan la vida cotidiana de la ciudad.

Entre las actividades destacadas se encuentra la charla "Criar entre pantallas", a cargo del especialista en tecnología Sebastián Bortnik, prevista para el martes 3 de noviembre. El jueves 5, en tanto, el periodista e investigador Andrés Schipani presentará su libro Pobreza: la grieta que importa, en un conversatorio sobre los desafíos de la pobreza en Santa Fe, junto a Mercedes Martorell.

La agenda también tendrá propuestas vinculadas al emprendedurismo, con una jornada que incluirá exposiciones sobre finanzas, inteligencia artificial, comercio por internet y creatividad. Además, habrá un espacio de entrevistas dedicado a historias de emprendimientos y experiencias con sello santafesino.

La música tendrá un lugar central en los festejos, con presentaciones en vivo durante toda la semana. El cronograma incluye una clase del taller de cumbia Así se baila y un show de Fernanda Torres; una nueva edición de La Jam de los Miércoles, con La Mal y Teby Frontera Grupo; y las presentaciones de Hugo y los Gemelos, Australia tiene sed, Sinestesia Rave, Cinturón de Bonadeo, Insert Bic y Liga de Escritas.

También se realizará una clínica musical con Teby Frontera y, para el cierre del domingo 8, Rizumbé presentará "La peque peña", una propuesta de música y juegos para compartir en comunidad.

Varias de las actividades serán con entrada libre y gratuita, mientras que algunos recitales requerirán reserva de mesa o compra de entradas a través del sitio web demoscce.com. La programación completa contempla propuestas para diferentes públicos y edades, con el objetivo de celebrar la trayectoria del espacio junto a quienes participaron de sus actividades y a toda la comunidad santafesina.