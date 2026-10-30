ASOEM denunció suspensiones y traslados de trabajadores municipales en Sauce Viejo

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) denunció medidas de "persecución" contra trabajadores municipales de Sauce Viejo afiliados al gremio y cuestionó las sanciones aplicadas a quienes participaron de protestas sindicales. Los planteos fueron difundidos a través de una publicación en la cuenta de Facebook de la organización.

En el comunicado, la agrupación sindical 19 de Agosto, vinculada a ASOEM, enumeró una serie de situaciones que, según afirmó, forman parte de una secuencia de medidas contra trabajadores que eligieron esa representación gremial.

De acuerdo con los datos difundidos por la agrupación, se registraron 12 traslados compulsivos y seis interrupciones de vínculos laborales: cinco correspondientes a contratos de locación de servicios y uno a un contrato de personal no permanente.

Además, el texto menciona ocho sumarios administrativos por participar de protestas, que habrían derivado en sanciones de entre 20 y 30 días de suspensión. Según la publicación, en las últimas medidas cinco trabajadores fueron sancionados: cuatro con 30 días de suspensión y uno con 20 días.

El comunicado también señala la existencia de tres sumarios por violencia de género denunciados por una misma persona, aunque no brinda mayores detalles sobre esos procedimientos ni sobre su estado administrativo o judicial.

Desde la agrupación sostuvieron que estas situaciones no serían hechos aislados, sino parte de una serie de decisiones que, a su entender, buscan desalentar los reclamos y la actividad sindical. En ese marco, cuestionaron el accionar de las autoridades municipales y plantearon interrogantes sobre la intervención de la Justicia Penal, la Justicia Laboral y los distintos poderes del Estado.

Finalmente, ASOEM reclamó el cese de las medidas que considera persecutorias y pidió que se respeten los derechos laborales y sindicales, así como la libertad de los trabajadores para elegir su representación gremial.