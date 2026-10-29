En Rosario, Caputo aseguró que las inversiones del RIGI evitarán problemas con el dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) durante su participación en una ronda de negocios realizada en Rosario y aseguró que los proyectos alcanzados por ese esquema permitirán fortalecer la disponibilidad de divisas. "Estas inversiones garantizan que no vamos a tener problemas con el tipo de cambio", afirmó.

El funcionario encabezó uno de los principales discursos de la Ronda de Negocios RIGI, desarrollada en la Estación Fluvial de Rosario, que reunió a empresarios, funcionarios nacionales y gobernadores de distintas provincias. En la apertura también estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Durante su exposición, Caputo atribuyó al régimen inversiones por 210.000 millones de dólares en proyectos de distintos sectores, entre ellos la minería y los hidrocarburos. En ese marco, sostuvo que el problema de la economía argentina no era la falta de dólares, sino las condiciones que, según su mirada, afectaron históricamente a las actividades con mayor potencial exportador.

El ministro también defendió la continuidad del programa económico del presidente Javier Milei y advirtió que el Gobierno no debe apartarse de su estrategia. "No podemos movernos ni un centímetro de este camino", expresó, al señalar que todavía existe desconfianza internacional frente a posibles cambios en la orientación económica.

Caputo sostuvo que el país logró avanzar hacia un escenario de mayor previsibilidad y estabilidad, aunque reconoció que todavía queda un camino por recorrer. En ese sentido, reivindicó el abandono del déficit fiscal como herramienta de política económica y volvió a respaldar las reformas impulsadas por la administración nacional.

Al referirse al impacto del RIGI, aseguró que los proyectos alcanzarán a distintas regiones del país y señaló que 20 jurisdicciones ya cuentan con proveedores vinculados a esas inversiones. Además, estimó que podrían generar 250.000 puestos de trabajo formales y bien remunerados, lo que, según planteó, permitiría ampliar los recursos fiscales y avanzar con nuevas reducciones de impuestos.

En esa línea, el titular de Economía sostuvo que el objetivo oficial es devolver recursos al sector privado mediante una disminución de la carga tributaria. Según afirmó, el Gobierno apunta a que para 2031 se hayan devuelto 500.000 millones de dólares al sector privado a través de las rebajas impositivas previstas.

Como ejemplo de las inversiones en marcha, Caputo mencionó su visita del día anterior a Catamarca junto al Presidente, donde participaron de la inauguración de la expansión Fénix 1B y de la nueva operación Sal de Vida, dos instalaciones de Rio Tinto que representan una inversión conjunta de 1.400 millones de dólares y que permitirán incrementar la capacidad de producción de carbonato de litio equivalente en 25.000 toneladas anuales.

El ministro también se refirió al contexto internacional y consideró que la búsqueda de nuevos proveedores y mercados representa una oportunidad para el país. "Argentina es un candidato obvio para diversificarse, porque tiene lo que el mundo quiere", afirmó, en referencia a los recursos y las posibilidades de desarrollo local.

Tras su exposición, Karina Milei destacó el potencial de la minería y el rol de las empresas proveedoras. Sostuvo que el sector puede convertirse en uno de los motores de crecimiento y planteó que el objetivo es que los beneficios alcancen tanto a las grandes compañías como a las pequeñas y medianas empresas. También agradeció a los gobernadores presentes y remarcó que todas las provincias representadas habían adherido al RIGI.