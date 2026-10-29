El Festival de Jazz de Santa Fe tendrá su 27ª edición este fin de semana

La capital de la provincia será sede de una nueva edición del Festival de Jazz de Santa Fe, que reunirá a destacados músicos y formaciones locales, nacionales e internacionales en el Teatro Municipal, el Foro Cultural UNL y la Casa de la Cultura. Entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, el público podrá disfrutar de conciertos y talleres dedicados a la exploración y el intercambio musical, con entrada libre y gratuita.

Fundado hace más de 27 años por integrantes de la Santa Fe Jazz Ensamble, el festival se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes de la escena jazzística argentina. Actualmente, está organizado por la Santa Fe Jazz Ensamble junto al Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Semillero de jazz

Con respecto a esta nueva edición, el secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Cultura, Paulo Ricci, remarcó que “el festival recorre escenarios tan tradicionales y legendarios como el Teatro Municipal, el Foro Cultural y la Casa de la Cultura. Nos alegra mucho que la Casa se vista de jazz y se llene de jazz en todos sus patios y habitaciones”.

Además, Ricci invitó a toda la ciudadanía “a llenar los espacios y a disfrutar del jazz santafesino, que es de enorme calidad. Santa Fe es, desde hace muchos años, un semillero de músicos de jazz. Por eso, el Festival es una cita obligada para conocer cómo está la escena local, pero también la escena nacional del jazz”.

Durante la presentación de la programación el músico Rubén Carughi invitó “al público a participar de todo el festival. Especialmente recomiendo el domingo, desde las 17 horas, disfrutar de la fiesta con dos escenarios en la Casa de la Cultura. En los patios, van a poder venir, tomar algo, comer algo y disfrutar en familia”.

En la ocasión estuvieron presentes la directora de Cultura de la UNL, Rocío Gimenez; subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, Pablo Villaverde; y Lucía Ferrando por parte de la organización del festival.

Este jueves se realizó la presentación del Festival de Jazz de Santa Fe.

Programación día por día

La programación comenzará el viernes 30 de octubre, a partir de las 20, en el Teatro Municipal (San Martín 2020), con las presentaciones de ArteViva Big Band, La Brava Big Band y Santa Fe Jazz Ensamble, que darán inicio a esta nueva edición.

El sábado 31 de octubre, las actividades tendrán lugar en el Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150), donde de 11 a 13 se desarrollará el Taller de ritmos en la guitarra brasilera, coordinado por Fernando Graciola. Por la tarde, de 15 a 16.30, se realizará el Taller de ensamble musical brasilero, a cargo del guitarrista Zoca Jungs, con la participación de Mauricio Lito Malaggi en batería y Alex Zanotelli en contrabajo. Ambos talleres requieren inscripción previa mediante los formularios alojados en www.santafecultura.gob.ar .

Esa misma noche, a partir de las 20, el Foro Cultural UNL recibirá las presentaciones de La Contienda y Trío de Janeiro, que sumarán nuevas sonoridades a la programación del festival.

El domingo 1 de noviembre, el Festival tendrá su cierre en la Casa de la Cultura (Bulevar Gálvez 1274), con una programación que alternará entre dos escenarios. Las actividades comenzarán a las 17 con la presentación de Cuero al Viento y continuará con Javier Burin Trío, a las 18; Canjerana Quinteto, de Brasil, a las 19; Sr. Swing, a las 20; y Flopa Suksdorf BA Jazz Quartet, a las 21, para culminar tres jornadas dedicadas a la música y al encuentro entre artistas y público.