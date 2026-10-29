El fútbol argentino tendrá un nuevo formato desde 2027: cómo se jugará el torneo

La Liga Profesional de Fútbol aprobó un nuevo formato para el torneo de Primera División a partir de 2027, que mantendrá los 30 equipos y los campeonatos Apertura y Clausura, pero incorporará un cambio central: todos los clubes se enfrentarán entre sí a lo largo de la temporada. La propuesta fue aprobada en una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA y River Plate fue el único club que manifestó su desacuerdo.

El calendario conservará dos torneos por año, con un campeón en cada semestre, aunque se modificarán los cruces de la fase regular. Cada equipo disputará partidos frente a los otros 29 participantes y tendrá una segunda fecha de clásicos, con localías invertidas respecto del primer enfrentamiento. De esta manera, se eliminarán los interzonales definidos por sorteo, que hasta ahora generaban diferencias en el nivel de los rivales que enfrentaba cada equipo.

El Torneo Apertura se jugará durante el primer semestre, con 15 fechas de fase regular. Los 16 mejores de la tabla avanzarán a los playoffs, que se disputarán a partido único: el primero se medirá con el decimosexto, el segundo con el decimoquinto y así sucesivamente.

En el segundo semestre se disputará el Torneo Clausura, con otras 15 jornadas de fase regular y la fecha de clásicos con localías invertidas. En este caso, la tabla comenzará desde cero y los 16 mejores volverán a clasificarse a los playoffs para definir al campeón de la segunda parte del año.

Además de los títulos del Apertura y el Clausura, se mantendrá la Tabla Anual, que sumará los puntos obtenidos en ambos torneos. Esa clasificación determinará los cupos para las copas internacionales y tendrá incidencia en los descensos. Por lo tanto, habrá tres reconocimientos deportivos: los dos campeones semestrales y el ganador de la tabla acumulada.

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, explicó que el nuevo sistema busca recuperar una competencia en la que todos los equipos se enfrenten entre sí. También confirmó que la clasificación a las copas internacionales no tendrá modificaciones por el momento y que continuarán los dos descensos directos: uno por promedios y otro por la Tabla Anual.

En cuanto a los cambios, el presidente de Banfield, Matías Mariotto, destacó que los playoffs seguirán disputándose a un solo partido y sostuvo que el nuevo esquema permitirá tener una competencia más pareja, pese a que contará con dos fechas menos que el formato vigente.

River Plate fue el único club que se opuso a la propuesta. Según explicó Malaspina, la institución defendió la posibilidad de volver a un campeonato de 20 equipos. Durante la reunión también se debatió la opción de establecer diez descensos para reducir la cantidad de participantes, pero no consiguió respaldo mayoritario.

Por otra parte, quedó abierta la posibilidad de recuperar las promociones entre equipos de distintas categorías a partir de 2028. La iniciativa fue propuesta por Lanús y será analizada por una comisión específica en próximas reuniones, sin que exista todavía una decisión definitiva.

Finalmente, Malaspina anunció que el fútbol argentino incorporará el VAR semiautomático. La tecnología tendría su primera implementación en la final prevista para el 12 de diciembre de este año y, según anticipó el dirigente, se extendería a todos los estadios de Primera División durante el segundo semestre de 2027.