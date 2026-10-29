Una vecinal propia para barrio ATE: los reclamos y el proyecto que busca darle representación

Por Santotomealdía



Los vecinos de barrio ATE buscan contar con una vecinal propia para tener una representación más directa ante el Municipio y canalizar los problemas que afectan al sector. El reclamo tomó impulso después de una serie de hechos de violencia que generaron preocupación en la zona y dio lugar a un proyecto presentado en el Concejo Municipal para establecer una jurisdicción vecinal independiente de Adelina Centro.

La iniciativa fue presentada por el bloque de la oposición en el Concejo Municipal y forma parte de una serie de propuestas vinculadas con los reclamos de barrio ATE. Además de la inseguridad, los vecinos plantearon dificultades relacionadas con la falta de iluminación, el estado de las calles, la acumulación de residuos y los problemas de acceso al barrio, situaciones que consideran necesario atender con mayor presencia del Estado.

¿Por qué quieren una vecinal propia?

Actualmente, barrio ATE forma parte de la jurisdicción vecinal de Adelina Centro. La propuesta presentada en el Concejo apunta a establecer un ámbito de representación específico para el sector, de manera que sus habitantes puedan organizarse y gestionar sus necesidades de forma más directa.

El pedido se relaciona con la intención de dar mayor visibilidad a problemas que, según los vecinos, requieren respuestas concretas y sostenidas. La preocupación por la seguridad fue uno de los factores que volvió a poner estos reclamos en primer plano. En octubre se registraron dos episodios con disparos en la zona de Castelli al 4600, uno de los cuales dejó a un hombre herido. En otro de los hechos intervino personal policial y de Gendarmería, y se produjeron siete detenciones.

Después de esos episodios, residentes del complejo ATE mantuvieron un encuentro con el concejal Rodrigo Alvizo y Melina Olivera, en el que expusieron tanto su preocupación por la violencia como las dificultades cotidianas que atraviesan. “No queremos llegar a la tragedia, queremos evitarla”, expresó en aquella oportunidad el vecino Guillermo Ascona, al sintetizar el temor de quienes viven en el sector.

Los problemas que buscan poner en agenda

El reclamo por una vecinal independiente no es la única iniciativa presentada para barrio ATE. El bloque opositor, integrado por Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa María Escandell, del Partido Justicialista, también impulsó un proyecto para solicitar al Ejecutivo municipal intervenciones relacionadas con la seguridad, el alumbrado público, el mantenimiento de calles y la limpieza de espacios.

Entre los puntos planteados figuran la necesidad de mejorar la iluminación en las inmediaciones del reservorio, realizar tareas de desmalezado, atender el estado de las calles y avanzar en la apertura de Dorrego y Maipú para facilitar la circulación. Este último aspecto fue señalado por Alvizo como una dificultad que también puede afectar el ingreso y desplazamiento de los móviles policiales ante situaciones de emergencia.

Las propuestas incluyen, además, pedidos para solucionar pérdidas de agua en sectores de Pasaje Reconquista, retirar ramas y evaluar medidas para mejorar la seguridad vial.

Una iniciativa que vuelve al Concejo

El pedido de una vecinal propia para barrio ATE no es nuevo. Alvizo explicó que ya se había impulsado una propuesta similar, pero que no logró avanzar y perdió estado parlamentario. La nueva presentación busca retomar esa discusión y establecer una jurisdicción específica para el barrio, diferenciada de Adelina Centro.

Sin embargo, la presentación del proyecto no significa que la nueva vecinal ya esté constituida. Para avanzar, la propuesta debe atravesar el tratamiento correspondiente en el Concejo Municipal y, posteriormente, los pasos necesarios para la organización de la entidad.

El debate plantea una cuestión que va más allá de los límites entre barrios: cómo garantizar que los vecinos cuenten con espacios de representación capaces de trasladar sus reclamos y sostener las gestiones ante las autoridades. En barrio ATE, esa discusión aparece directamente vinculada con problemas que sus habitantes vienen señalando desde hace tiempo y para los que esperan respuestas.