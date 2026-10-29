“¿Quién cuida a los maestros?”: el fuerte reclamo de AMSAFE durante el paro nacional docente

Por Santotomealdía

AMSAFE se sumó este jueves al paro nacional docente convocado por CTERA tras el asesinato de Nancy Godoy, maestra y directora reemplazante de Corrientes. En una conferencia de prensa, el secretario general del gremio santafesino, Rodrigo Alonso, reclamó justicia, cuestionó las políticas del Gobierno provincial hacia los trabajadores de la educación y planteó: “¿Quién cuida a los maestros?”.

La medida de fuerza se desarrolla este jueves 29 de octubre en todo el país, en el marco de una jornada de duelo, lucha y denuncia. Alonso aseguró que se registra un alto acatamiento en la provincia de Santa Fe y destacó especialmente el acompañamiento de las familias que decidieron no enviar a sus hijos a las escuelas. Además, AMSAFE convocó a una concentración para las 18:30 frente a la Casa del Maestro, en bulevar Gálvez 950 de la ciudad de Santa Fe.

Durante la conferencia, Alonso explicó que la decisión fue adoptada por CTERA luego de conocerse el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, cuyo asesinato es investigado como un presunto femicidio. “Han matado a una maestra. No podemos permitir que nos falte una sola maestra más”, expresó el dirigente, quien vinculó el reclamo de justicia con la necesidad de poner fin a la violencia contra las mujeres.

El secretario general de AMSAFE también destacó el papel que cumplen diariamente los docentes en el acompañamiento de los estudiantes y sus familias, más allá de las tareas de enseñanza. “Somos los que cuidamos a nuestros estudiantes. ¿Y quién cuida a los maestros?”, planteó. En ese sentido, sostuvo que esa responsabilidad debería ser asumida por el Estado mediante políticas públicas que garanticen mejores condiciones laborales y protección para los trabajadores de la educación.

Alonso cuestionó las políticas salariales del Gobierno provincial, los descuentos por días de paro y el sistema de presentismo. Según afirmó, estas medidas profundizan las dificultades que atraviesa el sector docente. “Hoy la discusión no tiene que ser el descuento, no tiene que ser el presentismo”, sostuvo, y reclamó al Ejecutivo provincial “un poco de empatía, un poco de sensibilidad con lo que está pasando”.

En relación con el impacto de la medida de fuerza, el dirigente aseguró que el acompañamiento no se limita a los trabajadores de la educación, sino que también se refleja en la decisión de numerosas familias de no enviar a sus hijos a clases. “No hay clase porque estamos exigiendo justicia. Y si hay alguien que está cuidando a las maestras y a los maestros, es justamente la comunidad educativa”, manifestó.

Rodrigo Alonso y María José Marano, durante la conferencia de prensa. (Crédto: Prensa AMSAFE)

Por su parte, María José Marano, delegada seccional de AMSAFE La Capital, hizo hincapié en las responsabilidades que asumen los docentes frente a situaciones de violencia, vulneración de derechos y problemáticas familiares que afectan a niños y adolescentes.

La dirigente recordó que las maestras y los maestros intervienen ante casos de maltrato infantil, violencia de género y abuso sexual, y que incluso pueden participar como testigos en procesos judiciales. En ese contexto, reclamó mayores recursos económicos y humanos del Estado para acompañar esas tareas y garantizar la protección de quienes trabajan en las escuelas. “Nancy no era un capital, no era un recurso, era una mujer, con hijos, con familia, con historia”, expresó Marano durante su intervención.

La representante de AMSAFE La Capital confirmó que la concentración de este jueves se realizará a las 18:30 frente a la sede sindical de bulevar Gálvez 950, donde se reiterará el pedido de justicia por Nancy Godoy.

Finalmente, Alonso recordó que CTERA permanece en estado de alerta y asamblea permanente, por lo que no descartó la definición de nuevas acciones vinculadas con el reclamo.