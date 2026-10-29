Una fallecida y un desaparecido: los argentinos afectados por el choque de trenes en España

La Cancillería argentina confirmó que una mujer argentina murió y otro ciudadano permanece desaparecido tras el choque de trenes ocurrido en la provincia de Toledo, España, que dejó al menos 68 víctimas fatales y decenas de heridos. Además, otros argentinos resultaron heridos en el accidente, según informó el organismo.

La víctima fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 32 años, oriunda de la provincia de San Juan. En tanto, las autoridades buscan a Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en una de las formaciones involucradas en el siniestro.

A través de un comunicado publicado en la red social X, la Cancillería señaló que la Embajada argentina en Madrid y los consulados del país en España mantienen contacto con los familiares de las personas afectadas y continúan brindando asistencia consular. El organismo también indicó que las gestiones se realizan con la debida reserva y confidencialidad.

Conte Grand era podóloga y se encontraba de viaje por Toledo junto a su familia, con motivo del nacimiento de una sobrina. Al momento del accidente viajaba con uno de sus hermanos, quien sufrió heridas graves y permanece internado en el Hospital de Toledo, aunque se encuentra fuera de peligro.

La mujer se había formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto a su hermano Zacarías, con quien compartía un consultorio en San Juan. Atendió pacientes en esa provincia hasta 2025, cuando se trasladó a España y se radicó en Andalucía.

Por su parte, Randazzo viajaba por motivos laborales desde Madrid hacia Sevilla, en el vagón número ocho de una formación de alta velocidad AVE. Según relató su primo Rafael al diario La Nación, la familia no volvió a tener noticias de él desde el accidente. Su hermano, que vive en España, realizó la denuncia por su desaparición.

La pareja de Randazzo, Sergi Horan, también difundió un pedido de ayuda en redes sociales para dar con su paradero. Según explicó, la única información que obtuvo hasta el momento es que el hombre habría recibido atención primaria en la zona y quedado registrado en la base de datos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, pero no se conoce a qué centro médico pudo haber sido trasladado.

En su publicación, Horan detalló que Randazzo tiene barba y tatuajes, lleva el cabello rapado y mide aproximadamente 1,70 metros. También indicó que se dirigía a hospitales de Toledo para intentar localizarlo.