Platense venció por penales a Atlético Tucumán y es finalista de la Copa Argentina

Platense se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina al vencer por 5-4 en la definición por penales a Atlético Tucumán, luego de empatar 1-1 durante los 90 minutos. El equipo de Vicente López espera ahora por su rival, que saldrá del cruce entre Boca y Banfield, previsto para el 14 de noviembre.

El encuentro se disputó en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con arbitraje de Sebastián Zunino. Renzo Tesuri abrió el marcador para el Decano, mientras que Nicolás Retamar anotó el empate para el Calamar, ambos convirtieron en etapas diferentes del partido.

El conjunto tucumano, dirigido por Julio César Falcioni, se puso en ventaja a los 36 minutos del primer tiempo. Tras un centro de Nicolás Laméndola, Tesuri controló la pelota y definió cruzado para establecer el 1-0.

Platense llegó a la igualdad cuando se acercaba la hora de juego. Retamar conectó de cabeza un preciso córner ejecutado por Tomás Silva y puso el 1-1 que llevó la definición directamente a los penales.

Desde los doce pasos, los dos equipos mantuvieron la paridad en las primeras cuatro ejecuciones. Sin embargo, el arquero Juan Pablo Cozzani fue decisivo al atajar el remate de Gabriel Compagnucci, en el quinto disparo de Atlético Tucumán.

Con la posibilidad de sellar la clasificación, Guido Mainero se hizo cargo del último penal para Platense. Aunque el arquero Luis Ingolotti adivinó la dirección del remate, el disparo del mediocampista fue lo suficientemente potente y preciso para convertirse en gol y establecer el 5-4 definitivo.

De esta manera, el Calamar avanzó a la final de la Copa Argentina y quedó a la espera de conocer a su adversario. Boca y Banfield se enfrentarán el 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para definir al segundo finalista.