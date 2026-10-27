Gutiérrez y Falistocco presentaron sus renuncias y dejarán la Corte Suprema el 30 de noviembre

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y el ministro Roberto Falistocco presentaron sus renuncias con fecha de salida el 30 de noviembre. Ambos comunicaron la decisión a sus pares durante el acuerdo semanal realizado en el Palacio de Tribunales de la capital provincial, en una medida que ratifica los compromisos asumidos meses atrás con representantes del Poder Ejecutivo y legisladores de distintos espacios políticos.

Las salidas permitirán avanzar con la incorporación de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini, quienes ya cuentan con el aval de la Asamblea Legislativa para ocupar las vacantes. Sin embargo, sus designaciones oficiales deberán esperar hasta que se produzcan las renuncias, es decir, a partir del 1° de diciembre.

En los próximos días, el Poder Ejecutivo aceptará formalmente las dimisiones y quedará habilitado para avanzar con los nombramientos. En el caso de Alurralde, actualmente juez federal en Reconquista, primero deberá concretar su renuncia a ese cargo, un trámite que requiere la intervención del ministro de Justicia de la Nación.

Durante noviembre, Gutiérrez y Falistocco participarán de los cuatro acuerdos previstos para el mes. En el último, que se realizaría el 24 o el 25, los integrantes del máximo tribunal deberán elegir a su presidente para 2027. De acuerdo con el esquema previsto, Daniel Erbetta quedaría al frente de la Corte durante ese período.

El año próximo será el último en el que la presidencia del máximo tribunal santafesino estará también a cargo del Tribunal Electoral. A partir de 2028, esa función dejará de estar en manos de la Corte Suprema.

Con las dos nuevas renuncias, el Gobierno provincial se acerca a completar la renovación del máximo tribunal que impulsó desde el comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro. El proceso comenzó en 2024, con las salidas de Mario Netri, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler, y continuó con la incorporación de nuevos integrantes.

En noviembre de 2024, la Legislatura sancionó la Ley N.º 14.294, que amplió de cinco a siete la cantidad de ministros de la Corte y estableció un límite de 75 años para permanecer en el cargo. Posteriormente, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza se incorporaron para cubrir las vacantes que habían dejado Netri y Gastaldi, además de ocupar uno de los nuevos lugares. Diego Maciel, por su parte, reemplazó a Spuler, quien fijó su salida para el 1° de septiembre de este año.

La trayectoria de los dos ministros que dejarán sus cargos refleja la continuidad que tuvo la composición del tribunal durante varias gestiones de gobierno. Falistocco había llegado a la Corte en 1991, propuesto por el entonces gobernador Víctor Reviglio. Gutiérrez, en tanto, ingresó en 2000 por iniciativa de Carlos Reutemann y fue elegido presidente por sus pares al año siguiente. Se convirtió así en el ministro que más tiempo ejerció la titularidad del Poder Judicial santafesino.

Erbetta es el integrante que lleva más años en funciones entre quienes permanecerán en el tribunal. Su llegada se produjo durante la última etapa de Jorge Obeid como gobernador, y continuó durante los gobiernos del Frente Progresista, la administración de Omar Perotti y la actual gestión de Pullaro.

La nueva integración deberá adecuarse también a las disposiciones de la Constitución provincial reformada, que establece en su artículo 118 que la Corte Suprema estará compuesta por siete ministros y que su integración procurará la paridad de género y la representación territorial.

El artículo 128 define las principales atribuciones del máximo tribunal. Entre ellas figuran la representación del Poder Judicial provincial, la supervisión de la administración de justicia y el ejercicio de facultades disciplinarias. También tiene a su cargo dictar reglamentos para el funcionamiento judicial, administrar las partidas presupuestarias asignadas al Poder Judicial, designar y remover personal conforme a la ley, presentar un informe anual sobre el estado de la Justicia y proponer reformas para mejorar su organización y funcionamiento.

Con la salida de Gutiérrez y Falistocco, la renovación de la Corte Suprema entrará en su etapa final, con una integración de siete miembros que contará con el respaldo legislativo ya otorgado a los próximos reemplazantes y cuyas designaciones formales deberán completarse una vez efectivizadas las vacantes.