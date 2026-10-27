Colapinto se prepara para el GP de México, con una práctica menos

Franco Colapinto afrontará el próximo fin de semana una nueva fecha de la Fórmula 1 con el Gran Premio de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto argentino tendrá una particularidad en el inicio de la actividad: no participará de la primera práctica libre del viernes, ya que cederá su lugar al joven italiano Gabriele Minì, en cumplimiento del reglamento de la categoría.

La normativa de la Fórmula 1 establece que cada piloto titular debe ceder su butaca a un novato en dos entrenamientos libres durante la temporada. Colapinto ya había cumplido con una de esas instancias en el Gran Premio de Hungría, cuando fue reemplazado por Paul Aron. En México, será el turno de Minì, integrante de la Alpine Academy.

De esta manera, el argentino saldrá a pista por primera vez el viernes a las 19, hora de Argentina, cuando se dispute la segunda práctica libre. El primer ensayo está programado para las 15.30.

En la previa, Colapinto se refirió a la oportunidad que tendrá Minì y expresó sus expectativas para el fin de semana. "Como Gabriele conducirá mi auto en la última sesión obligatoria de práctica libre 1 para pilotos novatos, espero con ganas salir a pista el viernes por la tarde y, ojalá, iniciar un fin de semana competitivo para nosotros", señaló en declaraciones difundidas por Alpine.

El piloto de 23 años también hizo referencia al abandono que sufrió en el Gran Premio de Estados Unidos, donde su monoplaza resultó dañado tras un incidente con Arvid Lindblad. "Fue una verdadera pena abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin", expresó, aunque remarcó que el equipo había mostrado algunos avances pese a haber largado desde el fondo de la grilla y con neumáticos duros.

Con ese antecedente, Alpine buscará mejorar su rendimiento en la segunda carrera de la gira americana, que continuará luego en Brasil y Las Vegas. La escudería francesa sumó un punto en Estados Unidos y apunta a sostener una evolución que le permita ser más competitiva.

Sobre el circuito mexicano, Colapinto destacó el ambiente que generan los aficionados y advirtió sobre las exigencias técnicas de la pista. La altura de la Ciudad de México, situada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, representa un desafío para la puesta a punto de los autos, por lo que los equipos deberán adaptar la configuración a esas condiciones.

Minì, por su parte, tendrá su primera participación en una sesión oficial de Fórmula 1. El italiano se incorporó a la Alpine Academy en 2023, cuando competía en Fórmula 3, y actualmente ocupa el cuarto puesto del campeonato de Fórmula 2, con dos victorias y otros siete podios. Además, durante esta temporada participó en pruebas con autos anteriores de Alpine.

El cronograma de Colapinto en el Gran Premio de México

Viernes 30 de octubre: segunda práctica libre, a las 19.

Sábado 31 de octubre: tercera práctica libre, a las 14.30, y clasificación, a las 18.

Domingo 1 de noviembre: carrera a 71 vueltas, desde las 17.

Todos los horarios corresponden a Argentina. Colapinto no participará de la primera práctica libre del viernes, prevista para las 15.30.