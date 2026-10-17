Carlos Clemente, el único disertante santafesino en una capacitación nacional sobre trata de personas

El santafesino Carlos Eduardo Clemente Dueip participó como disertante en el curso Trata de Personas: Claves para su Comprensión y Abordaje, una propuesta organizada por Fundación Apolo y certificada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Fue el único representante de la provincia de Santa Fe entre los especialistas convocados.

Analista en gestión gerencial pública y privada, Clemente es autor de la ley provincial de trata de personas sancionada en 2015 y preside el Foro de Integración y Desarrollo Regional de Santa Fe. Su trayectoria en gestión pública y su participación en iniciativas legislativas vinculadas con la problemática fueron parte de su aporte a la capacitación.

Una formación con especialistas de distintos ámbitos

La propuesta académica reunió a profesionales y referentes vinculados con la Justicia, la investigación penal, el ámbito jurídico y la asistencia a víctimas. El objetivo fue brindar herramientas para comprender la trata de personas y fortalecer las estrategias de prevención y abordaje.

El programa contempló encuentros virtuales y actividades complementarias, con contenidos relacionados con las distintas dimensiones del delito y la intervención de los organismos que trabajan en su prevención y combate.

Cuerpo de profesionales Universidad Abierta Interamericana ( UAI) Buenos Aries Capital

Dra. Alejandra Mángano

Dr. Federico Nicolás De Florio

Dr. Nicolás Ceballos

Dr. Alejandro Tazza

Dra. Romina Rosenberg

Lic. Águeda Pereyra

Anal. Carlos Eduardo Clemente

⁠Dr. Francisco Oneto

Dr. Gabriel Roldán

⁠Dr. José Antonio Michilini

Dra. Carolina Barone

Dra. Mariana Inés Catalano

Dr. Aníbal Pineda

⁠Verónica Toller

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA

Directora académica: Dra. M. Agustina Comaschi

Coordinador académico: Dr. Nicolás Silvera

Dra. M. Agustina Comaschi, directora académica.

La mirada de Santa Fe en el abordaje de la trata

La participación de Clemente incorporó la experiencia santafesina a un espacio de formación de alcance nacional. Su antecedente como autor de la ley provincial de 2015 constituye uno de los puntos centrales de su trayectoria en relación con esta problemática.