Interés General — 17.10.2026 —
Carlos Clemente, el único disertante santafesino en una capacitación nacional sobre trata de personas
El analista en gestión gerencial pública y privada participó como especialista invitado en una formación organizada por Fundación Apolo y certificada por la Universidad Abierta Interamericana.
El santafesino Carlos Eduardo Clemente Dueip participó como disertante en el curso Trata de Personas: Claves para su Comprensión y Abordaje, una propuesta organizada por Fundación Apolo y certificada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Fue el único representante de la provincia de Santa Fe entre los especialistas convocados.
Analista en gestión gerencial pública y privada, Clemente es autor de la ley provincial de trata de personas sancionada en 2015 y preside el Foro de Integración y Desarrollo Regional de Santa Fe. Su trayectoria en gestión pública y su participación en iniciativas legislativas vinculadas con la problemática fueron parte de su aporte a la capacitación.
Una formación con especialistas de distintos ámbitos
La propuesta académica reunió a profesionales y referentes vinculados con la Justicia, la investigación penal, el ámbito jurídico y la asistencia a víctimas. El objetivo fue brindar herramientas para comprender la trata de personas y fortalecer las estrategias de prevención y abordaje.
El programa contempló encuentros virtuales y actividades complementarias, con contenidos relacionados con las distintas dimensiones del delito y la intervención de los organismos que trabajan en su prevención y combate.
Cuerpo de profesionales Universidad Abierta Interamericana ( UAI) Buenos Aries Capital
- Dra. Alejandra Mángano
- Dr. Federico Nicolás De Florio
- Dr. Nicolás Ceballos
- Dr. Alejandro Tazza
- Dra. Romina Rosenberg
- Lic. Águeda Pereyra
- Anal. Carlos Eduardo Clemente
- Dr. Francisco Oneto
- Dr. Gabriel Roldán
- Dr. José Antonio Michilini
- Dra. Carolina Barone
- Dra. Mariana Inés Catalano
- Dr. Aníbal Pineda
- Verónica Toller
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA
- Directora académica: Dra. M. Agustina Comaschi
- Coordinador académico: Dr. Nicolás Silvera
La mirada de Santa Fe en el abordaje de la trata
La participación de Clemente incorporó la experiencia santafesina a un espacio de formación de alcance nacional. Su antecedente como autor de la ley provincial de 2015 constituye uno de los puntos centrales de su trayectoria en relación con esta problemática.