Política — 15.10.2026 —
Concejales de la región debatirán en nuestra ciudad sobre transporte, residuos y riesgo hídrico
La jornada comenzará a las 9 en el Centro Comercial, con un panel sobre inteligencia artificial aplicada al trabajo legislativo. El encuentro dará continuidad a las comisiones y capacitaciones de un espacio integrado por representantes de 28 localidades.
Por Santotomealdía
Nuestra ciudad será sede este viernes 16 de octubre de una nueva jornada del Foro de Concejales del Área Metropolitana, un espacio que reúne a representantes legislativos de 28 localidades de la región. Durante el encuentro se abordarán problemáticas comunes, entre ellas la gestión de residuos urbanos, la movilidad y el futuro de taxis y remises frente al avance de las plataformas digitales, además de cuestiones vinculadas con la planificación territorial y el riesgo hídrico.
La actividad se desarrollará desde las 9 en el Centro Comercial, ubicado en Almirante Brown 2028, y contará con un panel sobre inteligencia artificial aplicada al trabajo legislativo, comisiones temáticas y un conversatorio de cierre sobre el fenómeno de El Niño y los riesgos hídricos. La jornada dará continuidad a las reuniones y capacitaciones que el Foro viene realizando para abordar asuntos compartidos por los municipios y comunas del área metropolitana.
Inteligencia artificial y trabajo legislativo
La apertura está prevista para las 9, con el panel “Inteligencia Artificial al Servicio del Trabajo Legislativo”, que contará con la participación de especialistas de ámbitos académicos e institucionales.
Entre los expositores estarán Alejandro Toffolo, decano de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); Mauro José Pacchiotti, profesor de esa casa de estudios y especialista en inteligencia artificial; y Soledad Martínez, licenciada en Comunicación Institucional de la Defensoría del Pueblo.
La coordinación estará a cargo de María Laura Spina, abogada, magíster en Ciencia de la Legislación, diplomada en Ciberdelitos y docente en temas de derecho y tecnologías.
Comisiones sobre transporte, residuos y planificación urbana
A partir de las 10 se desarrollarán las comisiones de trabajo, destinadas a concejales, integrantes de comisiones y asesores. Según el programa, la participación en estas instancias requiere inscripción previa.
Uno de los ejes será “Movilidad: modernización, plataformas y el futuro de taxis y remises”, que incorporará a la agenda regional el debate sobre los cambios en el transporte de pasajeros y las aplicaciones digitales.
También se trabajará sobre gestión de residuos urbanos, mientras que otra comisión estará dedicada a plusvalía urbana, captación de valor, terrenos ociosos y bancos de tierra, temas relacionados con el ordenamiento territorial y las herramientas de planificación de las ciudades.
Estas comisiones forman parte de una agenda que comenzó a desarrollarse en encuentros anteriores del Foro, con el propósito de intercambiar experiencias y abordar problemáticas que se repiten en distintas localidades.
Riesgo hídrico y fenómeno de El Niño
El cierre está programado para las 12, con el conversatorio “Riesgo Hídrico y fenómeno del Niño”.
Participarán Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, y Felipe Franco, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral.
El tema ya había formado parte de las actividades del Foro. El 28 de agosto se realizó una reunión virtual dedicada a la prevención y gestión del riesgo hídrico, con exposiciones de Escajadillo y del subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Daniel Basile.
En aquella instancia, los funcionarios destacaron la importancia de contar con juntas locales de Protección Civil operativas y planes de contingencia activos, además de fortalecer la coordinación entre municipios y comunas ante posibles emergencias climáticas.
Un espacio de trabajo que reúne a 28 localidades
El Foro de Concejales del Área Metropolitana está integrado por representantes legislativos de 28 municipios y comunas de la región.
La iniciativa es impulsada desde la presidencia del Concejo Municipal de Santa Fe, encabezada por Sergio “Checho” Basile, y cuenta con la coordinación de Juan Cruz Recalde Iturraspe, además del acompañamiento del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM) y de instituciones académicas.
El último encuentro presencial se realizó el 29 de mayo en Esperanza, donde se conformaron comisiones sobre gestión de residuos urbanos, plusvalía urbana, terrenos ociosos y bancos de tierra.
En esa oportunidad también se abordaron cuestiones vinculadas con la Constitución Provincial de 2025, la Ley 14.436 y el ordenamiento territorial, con aportes de especialistas y representantes de instituciones universitarias.
Posteriormente, el Foro continuó sus actividades mediante reuniones virtuales sobre técnica legislativa y prevención del riesgo hídrico.
La jornada de este viernes en nuestra ciudad permitirá retomar esos espacios de intercambio y sumar nuevas discusiones, entre ellas la utilización de inteligencia artificial en la tarea legislativa y la modernización del transporte de pasajeros.