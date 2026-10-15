Concejales de la región debatirán en nuestra ciudad sobre transporte, residuos y riesgo hídrico

Por Santotomealdía



Nuestra ciudad será sede este viernes 16 de octubre de una nueva jornada del Foro de Concejales del Área Metropolitana, un espacio que reúne a representantes legislativos de 28 localidades de la región. Durante el encuentro se abordarán problemáticas comunes, entre ellas la gestión de residuos urbanos, la movilidad y el futuro de taxis y remises frente al avance de las plataformas digitales, además de cuestiones vinculadas con la planificación territorial y el riesgo hídrico.

La actividad se desarrollará desde las 9 en el Centro Comercial, ubicado en Almirante Brown 2028, y contará con un panel sobre inteligencia artificial aplicada al trabajo legislativo, comisiones temáticas y un conversatorio de cierre sobre el fenómeno de El Niño y los riesgos hídricos. La jornada dará continuidad a las reuniones y capacitaciones que el Foro viene realizando para abordar asuntos compartidos por los municipios y comunas del área metropolitana.

Inteligencia artificial y trabajo legislativo

La apertura está prevista para las 9, con el panel “Inteligencia Artificial al Servicio del Trabajo Legislativo”, que contará con la participación de especialistas de ámbitos académicos e institucionales.

Entre los expositores estarán Alejandro Toffolo, decano de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); Mauro José Pacchiotti, profesor de esa casa de estudios y especialista en inteligencia artificial; y Soledad Martínez, licenciada en Comunicación Institucional de la Defensoría del Pueblo.

La coordinación estará a cargo de María Laura Spina, abogada, magíster en Ciencia de la Legislación, diplomada en Ciberdelitos y docente en temas de derecho y tecnologías.

Comisiones sobre transporte, residuos y planificación urbana

A partir de las 10 se desarrollarán las comisiones de trabajo, destinadas a concejales, integrantes de comisiones y asesores. Según el programa, la participación en estas instancias requiere inscripción previa.

Uno de los ejes será “Movilidad: modernización, plataformas y el futuro de taxis y remises”, que incorporará a la agenda regional el debate sobre los cambios en el transporte de pasajeros y las aplicaciones digitales.

También se trabajará sobre gestión de residuos urbanos, mientras que otra comisión estará dedicada a plusvalía urbana, captación de valor, terrenos ociosos y bancos de tierra, temas relacionados con el ordenamiento territorial y las herramientas de planificación de las ciudades.

Estas comisiones forman parte de una agenda que comenzó a desarrollarse en encuentros anteriores del Foro, con el propósito de intercambiar experiencias y abordar problemáticas que se repiten en distintas localidades.

Riesgo hídrico y fenómeno de El Niño

El cierre está programado para las 12, con el conversatorio “Riesgo Hídrico y fenómeno del Niño”.

Participarán Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, y Felipe Franco, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral.

El tema ya había formado parte de las actividades del Foro. El 28 de agosto se realizó una reunión virtual dedicada a la prevención y gestión del riesgo hídrico, con exposiciones de Escajadillo y del subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Daniel Basile.

En aquella instancia, los funcionarios destacaron la importancia de contar con juntas locales de Protección Civil operativas y planes de contingencia activos, además de fortalecer la coordinación entre municipios y comunas ante posibles emergencias climáticas.

Un espacio de trabajo que reúne a 28 localidades

El Foro de Concejales del Área Metropolitana está integrado por representantes legislativos de 28 municipios y comunas de la región.

La iniciativa es impulsada desde la presidencia del Concejo Municipal de Santa Fe, encabezada por Sergio “Checho” Basile, y cuenta con la coordinación de Juan Cruz Recalde Iturraspe, además del acompañamiento del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM) y de instituciones académicas.

El último encuentro presencial se realizó el 29 de mayo en Esperanza, donde se conformaron comisiones sobre gestión de residuos urbanos, plusvalía urbana, terrenos ociosos y bancos de tierra.

En esa oportunidad también se abordaron cuestiones vinculadas con la Constitución Provincial de 2025, la Ley 14.436 y el ordenamiento territorial, con aportes de especialistas y representantes de instituciones universitarias.

Posteriormente, el Foro continuó sus actividades mediante reuniones virtuales sobre técnica legislativa y prevención del riesgo hídrico.

La jornada de este viernes en nuestra ciudad permitirá retomar esos espacios de intercambio y sumar nuevas discusiones, entre ellas la utilización de inteligencia artificial en la tarea legislativa y la modernización del transporte de pasajeros.