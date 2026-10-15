Remises y aplicaciones: reclaman una reforma de fondo para competir bajo las mismas condiciones

Los remiseros de nuestra ciudad insisten en la necesidad de modificar de fondo la normativa que regula el servicio de transporte de pasajeros, con el objetivo de equiparar las exigencias que deben cumplir con las aplicaciones de viajes. El planteo apunta principalmente a reducir los costos y requisitos que afrontan los vehículos habilitados y establecer condiciones similares para todos los prestadores. Aunque ya mantuvieron reuniones con los concejales, hasta el momento no recibieron una respuesta concreta a su pedido.

Hernán Escobar, de Remises Virgen de Luján, explicó en una entrevista con Nova al Día que el sector decidió dejar en segundo plano el pedido de actualización de tarifas para concentrarse en una reforma de la ordenanza. Según señaló, la problemática lleva varios años sin resolverse y, mientras tanto, la cantidad de remises en actividad se redujo considerablemente: de unos 300 vehículos antes de la pandemia a entre 120 y 130 en la actualidad, de acuerdo con sus estimaciones.

El pedido de equiparar las condiciones

Escobar sostuvo que, en las reuniones mantenidas con integrantes del Concejo Municipal, los representantes del sector plantearon distintas alternativas para modificar las reglas vigentes. Entre ellas, mencionó incluso la posibilidad de derogar la actual ordenanza de remises y establecer una normativa que contemple las aplicaciones de transporte, de manera que los prestadores puedan desarrollar su actividad bajo condiciones equivalentes.

La propuesta surge, según explicó, de las diferencias que existen entre las obligaciones que deben cumplir los remises habilitados y las condiciones en las que operan las plataformas de viajes. “Lo último que se trató de pedirles era que se derogara la ordenanza de remises y quede solamente una ordenanza sobre aplicaciones, debido a los costos que conlleva el tema de rehabilitaciones y demás de un remis”, señaló.

En ese sentido, aclaró que el objetivo es reducir las exigencias para los remises y establecer determinadas obligaciones para las aplicaciones, en lugar de mantener dos modalidades con requisitos diferentes.

Entre los pedidos concretos, mencionó que las aplicaciones cuenten con un local de distribución de viajes en nuestra ciudad. También planteó la posibilidad de simplificar la identificación de los vehículos, mediante un registro municipal, un número identificatorio y una señalización, sin necesidad de mantener todas las condiciones actuales de presentación de los remises.

Escobar tomó como referencia los cambios realizados en la ciudad de Santa Fe, donde, según indicó, se flexibilizaron algunos requisitos tributarios y de identificación de los vehículos.

Sin respuestas concretas

El representante de Remises Virgen de Luján manifestó su preocupación por la falta de avances, pese a las reuniones y presentaciones que el sector realizó durante los últimos años. “Este tema lo venimos hablando hace varios años ya, a esta altura, y nunca hemos podido lograr nada”, afirmó.

Explicó que, en otras oportunidades, las conversaciones terminaban concentrándose en una actualización de tarifas, mientras que los cambios estructurales quedaban pendientes. “Siempre lo primero que se ha interpuesto a todo ha sido un pequeño aumento o actualización de tarifa, cosa que en esta oportunidad quisimos dejar de lado, pese a que hace un año que no se toca el tema de la tarifa”, expresó.

Según Escobar, los concejales se comprometieron a trabajar sobre modificaciones a la ordenanza, pero hasta ahora no se concretó ningún tratamiento. De todos modos, indicó que recibieron información extraoficial sobre la posibilidad de que el asunto sea abordado en la próxima sesión del Concejo Municipal, dentro de aproximadamente dos semanas. Aclaró que todavía no cuentan con una confirmación formal.