Santa Fe: especialistas y vecinos debatieron sobre el futuro urbanístico de Boulevard y su entorno

Vecinos de los barrios Candioti Sur y Norte se reunieron con especialistas, docentes y arquitectos para reflexionar en conjunto sobre el desarrollo urbano de Boulevard, un eje identitario y tradicional de la capital santafesina que enfrenta nuevos retos de crecimiento. Fue en el marco del conversatorio “La mirada puesta en Boulevard y su entorno. Desafíos urbanísticos de un área en transformación”, convocado por la Universidad Católica de Santa Fe, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 1, el Centro de Estudios DEMOS y el senador del departamento La Capital Paco Garibaldi.

La actividad tuvo lugar este martes en Estación Saer. En ese marco, el director del Centro de Estudios DEMOS, Eugenio Serafino, y el rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Eugenio Martín de Palma, firmaron un convenio que tiene por objeto trabajar conjuntamente en proyectos urbanos, capacitación profesional y el desarrollo de políticas públicas orientadas al crecimiento sostenible de la ciudad de Santa Fe.

Durante la jornada, el senador Paco Garibaldi enfatizó la necesidad de superar la lógica de los parches y avanzar hacia una planificación urbana integral con visión de largo plazo para Santa Fe y su área metropolitana. Al referirse al Boulevard, Garibaldi destacó que no se trata de una arteria más, sino de una vía que tiene la capacidad de definir a la ciudad: “Es un eje estratégico por el que circulan los santafesinos, pero donde también viven, concurren por esparcimiento y, por supuesto, donde también se genera mucho movimiento económico y una gran cantidad de empleo”.

Boulevard conecta la ciudad de oeste a este, articula la nocturnidad, tiene gran presencia educativa y un invaluable patrimonio arquitectónico como la Estación Belgrano, sitio que el legislador consideró clave para “pensar en grande” e impulsar proyectos de envergadura para la ciudad. Asimismo, subrayó que “...el desarrollo debe ser una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno, combinando la solvencia técnica con la participación activa de los vecinos para resguardar la identidad del Boulevard y de sus barrios linderos”.

En tanto, el rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Eugenio Martín de Palma, celebró la firma del convenio con DEMOS y dejó en claro que la institución que conduce está comprometida con el desarrollo armónico de la ciudad: “Queremos una universidad que se involucre con el territorio, con toda la ciudad”.

La mirada de los expertos

El arquitecto Fernando Arizpe, en representación de la Universidad Católica de Santa Fe, propuso abordar el rol histórico del Boulevard desde su construcción hasta el presente. Reseñó que, en sus orígenes, el corredor cumplió una función fundamental: articular una Santa Fe rural y productiva con un espacio urbano que debía alojar el excedente de esa capacidad agroexportadora. Durante el siglo XX, explicó el especialista, esa función se perdió: “Pasó de equilibrar a convertirse en una bisagra entre un norte y un sur profundamente desequilibrados”.

El arquitecto Manuel Mina, también de la UCSF, postuló la importancia de crear una mesa de gestión participativa por la cual el Boulevard pasaría a ser un territorio cogestionado entre el municipio, el sector privado, ONG y asociaciones ambientalistas en un ámbito plural.

Las arquitectas Edit Pellegrini y Liliana Lubiano, de la Comisión de Patrimonio Urbano Arquitectónico del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe Distrito 1, disertaron sobre la riqueza del paisaje del Boulevard, el patrimonio natural y el patrimonio construido, y la relación entre ambos: “El patrimonio no es una postal detenida en el tiempo sino un paisaje vivo, que necesita ser comprendido, habitado y cuidado. Es una tarea que no se limita a identificar edificios valiosos o advertir sobre los riesgos de su pérdida, sino que busca generar conocimiento, despertar sensibilidad y promover acciones concretas que vinculen el patrimonio con la vida cotidiana”.

Los profesionales Ángel Giudici y Guillermo Steinmann comentaron las características centrales de su proyecto en relación con las trazas ferroviarias que atraviesan distintas zonas de la ciudad y que hay que integrar a la ciudad una vez que se logre que el ferrocarril deje de atravesar la traza urbana.

Finalmente, la arquitecta María Laura Bertuzzi, vicepresidenta del Colegio de Arquitectura, expuso una serie de consideraciones sobre los terrenos de la ex Estación Belgrano y propuso mantener el predio como una unidad de paisaje con continuidad ecosistémica, con una proporción de 30% de superficie edificada y 70% de espacio público. También planteó avanzar hacia una urbanización progresiva y sin fragmentaciones, con movilidad integral y permeabilidad este-oeste hacia el paseo de la Costanera.

Presentes

De la actividad participaron el senador del departamento La Capital Paco Garibaldi, el diputado provincial Mariano Cuvertino, el concejal Lucas Simoniello, el rector de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), Eugenio Martín de Palma; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSF, Horacio Alessandria; la secretaria de Ciencia, Técnica y Extensión de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSF, Virginia Aranda, y la directora del Instituto de Arquitectura, Planeamiento y Urbanismo de la UCSF, Matilde Martínez.

También estuvieron Paola Pallero, directora de Vinculación del Hábitat del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe; Rudy Grether y Paula Gianotti, en representación de la Universidad Tecnológica Nacional regional Santa Fe; la presidenta y la vicepresidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, María Victoria Alconchel y María Laura Bertuzzi; Diego Mandile, del M.O.I., y la presidenta de la Vecinal Candioti Norte, Gabriela Fiameni, junto a vecinos de los barrios Candioti Sur y Norte y miembros de otros centros de estudios de la ciudad.