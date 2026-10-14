Robaron e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo mientras sus dueños estaban de viaje

Una familia de Sauce Viejo sufrió un robo y perdió gran parte de su vivienda en un incendio mientras estaba de vacaciones en Córdoba durante el fin de semana largo. El hecho ocurrió en una casa de calle 31, entre 16 y 18, donde tres delincuentes ingresaron para sustraer pertenencias y, en medio del episodio, uno de ellos habría iniciado el fuego.

En diálogo con Aire de Santa Fe, Joel, el dueño de la propiedad, contó que se enteraron de lo sucedido el domingo por la noche, cuando se activó la alarma y las cámaras de seguridad mostraron a tres personas dentro del domicilio.

La esposa de Joel se comunicó con su suegra, que vive en un terreno lindero, y ella alertó al hermano del propietario y a su padrastro. El hermano se dirigió a la vivienda y se enfrentó con los intrusos: logró reducir a uno, mientras que los otros intentaron escapar. Uno de ellos fue alcanzado a la vuelta de la manzana y luego intervino la Policía.

Durante la secuencia se desató un incendio que, según el relato de Joel, habría comenzado en un sofá y se extendió por el interior de la casa. Las llamas y las altas temperaturas destruyeron gran parte de los ambientes y dañaron aberturas y revestimientos, aunque las paredes quedaron en pie. "Las paredes están en pie, no hay más nada", lamentó el hombre.

Además de llevarse distintas pertenencias, los delincuentes habrían retirado una garrafa antes de que el fuego avanzara. Joel también aseguró que, durante el enfrentamiento, uno de los intrusos gatilló un arma tres veces, aunque no se efectuaron disparos.

Dos personas fueron aprehendidas en inmediaciones de las calles 18 y 31 y trasladadas a la Subcomisaría 13.ª. La investigación busca esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de cada involucrado. También se intentaba establecer si era posible recuperar las imágenes de las cámaras de seguridad, que habrían sufrido daños por las altas temperaturas.

El hermano de Joel sufrió golpes durante el forcejeo y debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica y realizarse estudios.

"Es triste ver todo el esfuerzo que hicimos para tener la casa", expresó el propietario, quien agradeció la ayuda de vecinos y otras personas que se acercaron tras el episodio. Mientras aguarda avances en la causa, la familia enfrenta las consecuencias del robo y los graves daños provocados por el incendio.