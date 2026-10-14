Boca falló en las dos áreas, perdió con Vasco y complicó su camino a la final

Boca Juniors perdió 1-0 ante Vasco da Gama en la Bombonera, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, y quedó obligado a remontar la serie para mantener sus aspiraciones de llegar a la final. El equipo argentino pagó caro un error defensivo y volvió a fallar en la definición, pese a que contó con varias oportunidades para alcanzar el empate, especialmente durante el tramo final del encuentro.

La derrota también significó el final de un invicto de 17 partidos para el Xeneize, que ahora deberá ganar por dos o más goles de diferencia en la revancha para clasificarse directamente. Si se impone por un solo tanto, la serie se definirá mediante una tanda de penales.

El golpe llegó a los 24 minutos del primer tiempo. Lautaro Di Lollo no logró despejar una pelota en su propio campo y permitió que la jugada continuara. Andrés Gómez aprovechó la situación para enviar un centro al área, donde Adson se anticipó a Jagger Herrera y conectó de cabeza para establecer el 1-0 a favor del conjunto brasileño.

En el complemento, Boca salió decidido a buscar la igualdad, aunque debió hacerlo sin Leandro Paredes, quien dejó la cancha por una lesión. La ausencia de su principal referente en la generación de juego se hizo sentir y el equipo intentó compensarla con la velocidad de Leonel Flores y el ingreso de Sebastián Villa, que aportó desequilibrio en ataque.

Vasco da Gama, por su parte, buscó aprovechar los espacios mediante el contragolpe. Sin embargo, a falta de aproximadamente media hora para el final, el conjunto brasileño quedó con diez jugadores por la expulsión de Andrés Gómez, quien recibió dos tarjetas amarillas en una misma secuencia: primero por obstaculizar la ejecución de un tiro libre y luego por empujar al árbitro chileno Piero Maza.

Con superioridad numérica, el equipo argentino intensificó la búsqueda del empate y generó varias situaciones favorables. Sin embargo, la falta de eficacia frente al arco rival le impidió convertir, una falencia que terminó siendo determinante en una noche en la que tampoco pudo corregir el error que definió el resultado.

La revancha se disputará el próximo martes, desde las 21:30 (hora argentina), con sede todavía por confirmar. Vasco da Gama aún no tiene asegurado que pueda jugar como local en el estadio Maracaná. Antes de ese compromiso, Boca afrontará otro desafío por el Torneo Clausura: el viernes, en el mismo horario, se medirá con Talleres.

La otra semifinal de la Copa Sudamericana comenzará este miércoles, desde las 19, con el cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, en Brasil.