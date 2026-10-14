Conmoción en el boxeo argentino por la muerte de Jorge "Locomotora" Castro

El boxeo argentino está de luto por la muerte de Jorge "Locomotora" Castro, quien falleció este miércoles a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de la localidad bonaerense de Morón. La noticia generó conmoción en el mundo del deporte, donde el ex campeón mundial era conocido también por su apodo de "Roña".

Según informaron fuentes policiales, el ex pugilista se descompensó dentro del establecimiento y las causas de su muerte todavía no fueron determinadas. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón.

De acuerdo con la información médica difundida en las últimas horas, Castro padecía diabetes y el episodio podría estar relacionado con su tratamiento con insulina. No obstante, las circunstancias del fallecimiento permanecen bajo investigación.

Una trayectoria histórica en el boxeo

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro construyó una extensa carrera profesional y se convirtió en uno de los nombres más reconocidos del boxeo argentino. A lo largo de su trayectoria disputó 144 combates, con 130 victorias —90 por nocaut—, 11 derrotas y tres empates.

El momento más importante de su carrera llegó el 12 de agosto de 1994, cuando conquistó el título mundial de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). En Tucumán, derrotó al estadounidense Reggie Johnson y alcanzó la cima de su carrera deportiva.

Meses después, el santacruceño protagonizó uno de los combates más recordados de su trayectoria frente al estadounidense John David Jackson, en México. Castro logró imponerse en una pelea que quedó en la memoria de los aficionados por su intensidad y por la capacidad de recuperación que mostró sobre el ring.

El argentino conservó la corona mundial durante cuatro defensas, hasta que el 19 de diciembre de 1995 perdió el título frente al japonés Shinji Takehara, en un combate disputado en Tokio.

Su carrera profesional se extendió durante varios años más. La última pelea de "Locomotora" Castro fue el 27 de enero de 2007, cuando venció por nocaut técnico a José Luis Herrera en Mar del Plata.

Con su muerte, el boxeo argentino pierde a una de sus figuras más emblemáticas, recordada tanto por sus logros deportivos como por su personalidad y por algunas de las peleas que marcaron una época.