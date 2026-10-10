ASSA prevé comenzar a restablecer el suministro de agua hacia el final de la tarde

Por Santotomealdía

Aguas Santafesinas (ASSA) informó, pasado el mediodía de este sábado, que la reparación del acueducto Desvío Arijón se encuentra en su etapa final y anticipó que hacia el final de la tarde podría comenzar la recuperación del abastecimiento de agua. Después de más de un día sin suministro en nuestra ciudad, se trata de la primera previsión concreta sobre el inicio del restablecimiento del servicio.

A través de un video difundido durante las primeras horas de la tarde, Fernando Lombardi, responsable de la Gerencia Región Centro de ASSA, explicó que están completando la reparación de la cañería averiada y que, una vez finalizada, comenzarán las tareas de llenado y presurización del sistema. La recuperación del servicio será gradual, por lo que el agua no volverá de manera inmediata a todos los domicilios. La interrupción también afecta a sectores de Sauce Viejo.

La intervención se realiza sobre una derivación del acueducto, a más de cuatro metros de profundidad. Lombardi señaló que las condiciones climáticas y del terreno hicieron que los trabajos demandaran más tiempo del previsto, debido a las dificultades para acceder al sector afectado.

Según la actualización difundida por la empresa, durante la tarde se prevé recuperar la provisión de agua a los centros de distribución involucrados. A partir de allí, el abastecimiento deberá normalizarse progresivamente en las redes domiciliarias y permitir la recuperación de las reservas de cada vivienda.

ASSA todavía no precisó a qué hora se normalizará el suministro en los hogares. La previsión anunciada corresponde al comienzo de la recuperación del sistema, luego de una interrupción prolongada que agotó las reservas de numerosos domicilios y provocó crecientes reclamos de los vecinos.