La autopsia de Omar Bonacci no detectó lesiones: la Fiscalía busca determinar cómo murió

El primer informe de autopsia de Omar Bonacci, de 72 años, no detectó lesiones en su cuerpo, un dato que incorpora nuevas hipótesis a la investigación sobre su muerte, ocurrida este lunes por la noche tras un altercado con un motociclista en 7 de Marzo al 2300, pocos metros antes de llegar a calle Moreno, en nuestra ciudad.

La investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias, quien busca establecer si Bonacci sufrió un infarto o una muerte súbita. La causa del fallecimiento todavía no está determinada, mientras que el motociclista de 35 años permanece detenido, a la espera de una definición sobre su situación procesal.

Según publicó Aire Digital, una fuente cercana a la causa indicó que el examen no encontró “traumatismos, ni fracturas ni hematomas”.

Este resultado preliminar introduce un elemento relevante frente a la información policial inicial, que describía una agresión seguida de una caída y un golpe de la cabeza contra el pavimento. Todavía resta determinar si existió una relación entre el enfrentamiento y la muerte de Bonacci. En paralelo, Iglesias deberá definir si mantiene la detención del motociclista para avanzar con una imputación ante un juez o dispone su libertad.

El episodio ocurrió el lunes 5 de octubre por la noche, en 7 de Marzo al 2300, entre Castelli y Moreno. El adelanto policial situó el hecho alrededor de las 22.20, luego de un incidente de tránsito entre el Toyota Yaris que conducía Bonacci y una motocicleta Motomel Blitz. Según esa primera información, el automovilista recibió una patada, cayó al pavimento y falleció durante su traslado en ambulancia al Samco local.

Posteriormente, un vecino que observó el enfrentamiento relató que Bonacci cruzó el automóvil para frenar al motociclista, descendió y lo increpó. El testigo no pudo precisar si hubo un roce previo entre los vehículos ni si el automovilista llegó a golpear al otro conductor. Sí sostuvo que el motociclista respondió con un único golpe de puño en el rostro, tras el cual Bonacci cayó y no volvió a levantarse. “No, no, una piña”, aclaró cuando le preguntaron si había sido una patada.

El relato del vecino y los resultados preliminares de la autopsia aportan nuevos elementos a la reconstrucción del episodio. La Fiscalía deberá determinar la causa de muerte y las responsabilidades por lo ocurrido, sin que hasta el momento se haya informado una conclusión definitiva.