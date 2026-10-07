Detuvieron en Sauce Viejo a una pareja investigada por amenazas con un arma en nuestra ciudad

Por Santotomealdía



Un hombre y una mujer, ambos de 48 años, fueron detenidos en Sauce Viejo en el marco de una investigación por amenazas con un arma de fuego ocurridas en nuestra ciudad. El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), con autorización judicial.

La causa se inició por la denuncia de una persona que manifestó que el 9 de julio un hombre y una mujer se presentaron en su domicilio y, bajo amenazas con un arma de fuego, le exigieron que abandonara la vivienda. Durante el allanamiento fueron secuestradas una motocicleta y una prenda de vestir que podrían estar vinculadas con ese episodio.

Según el parte policial difundido este miércoles, las tareas realizadas por la Sección Delitos Especiales permitieron individualizar a los presuntos involucrados y establecer el domicilio donde residirían.

Con esa información y la correspondiente autorización judicial, los investigadores allanaron una vivienda de Sauce Viejo, con la colaboración del Grupo de Irrupción GOE de la Unidad Regional I.

En el lugar fueron detenidos F. M. C. y J. V. C. De acuerdo con la información oficial, la motocicleta y la prenda secuestradas serían coincidentes con las descriptas por la víctima como utilizadas durante el hecho.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa caratulada “Amenazas calificadas por el uso de arma de fuego”.