Medvedev le pegó un pelotazo a un espectador y quedó descalificado ante Djokovic

Novak Djokovic avanzó a la final del ATP 500 de Beijing después de que Daniil Medvedev fuera descalificado cuando el serbio se imponía 7-5 y 5-3. El ruso recibió la descalificación luego de golpear una pelota que terminó impactando en el rostro de un espectador ubicado en la primera fila.

El incidente se produjo cuando Medvedev había perdido un punto y una pelota regresó hacia él después de rebotar contra una pared. El ruso la golpeó hacia la tribuna y el impacto alcanzó a un espectador, que se llevó las manos al rostro y debió abandonar su ubicación acompañado por personal del estadio, según informó Reuters.

La situación derivó en la descalificación automática de Medvedev y puso fin al partido cuando Djokovic estaba a apenas tres puntos de conseguir la victoria. El reglamento de la ATP contempla sanciones por abuso de pelota y establece que los jugadores no pueden golpear, patear o lanzar una pelota de manera violenta, peligrosa o con ira dentro de los terrenos del torneo.

Hasta ese momento, Djokovic, número 11 del mundo, había ganado el primer set por 7-5 y se encontraba 5-3 arriba en el segundo, con su servicio para cerrar el encuentro. Medvedev, ubicado en el sexto lugar del ranking, había conseguido mantener el partido en disputa y tuvo oportunidades para complicar al serbio, que salvó 16 de los 18 puntos de quiebre que enfrentó durante el partido.

Después de la descalificación, Medvedev explicó que el impacto había sido accidental. “Fue un accidente al cien por cien”, sostuvo el ruso, quien aseguró que no golpeó la pelota con intención de lastimar a alguien y que intentaba evitar que saliera de la cancha.

El tenista también manifestó su preocupación por el espectador. “Espero que esté bien”, señaló, y agregó que le gustaría poder reunirse con él y compensarlo de alguna manera por lo ocurrido.

Djokovic también se refirió al episodio y expresó su preocupación por la persona alcanzada por la pelota. Además, aseguró que lamentaba la situación de Medvedev porque sabe lo que significa ser descalificado de un partido por una acción de este tipo.

El serbio recordó así su propia descalificación del US Open 2020, cuando fue expulsado del torneo después de golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea durante su partido de cuarta ronda ante Pablo Carreño Busta.

Más allá de la forma en la que consiguió la clasificación, Djokovic atraviesa una gran semana en Beijing. El serbio, de 39 años, regresó al torneo después de 11 años y mantiene un récord perfecto en el certamen. Con esta victoria, alcanzó 33 triunfos consecutivos en el China Open.

Además, la clasificación significó un nuevo registro para su carrera: Djokovic llegó a su final número 146 en el circuito ATP, igualó la marca del checo Ivan Lendl y quedó tercero en la lista histórica, detrás de Jimmy Connors y Roger Federer.

En la final, Djokovic enfrentará al australiano Alex de Miñaur, número 9 del mundo, que avanzó después del retiro del polaco Hubert Hurkacz cuando se imponía 6-4 y 3-2. El serbio buscará conquistar su séptimo título en Beijing y el primero de la temporada.