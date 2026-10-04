Colapinto avanzó desde el fondo en Malasia y terminó 13°, aunque no sumó puntos

Franco Colapinto remontó ocho posiciones y terminó 13° en la carrera de Fórmula 1 disputada este domingo en Malasia, después de largar desde el puesto 21 por una penalización. El argentino de Alpine quedó fuera de la zona de puntos, pero finalizó por delante de su compañero, Pierre Gasly.

Colapinto llegó a ubicarse 11° en la vuelta 30, aunque su segunda parada en boxes lo hizo retroceder antes de recuperar posiciones. Gasly, que había comenzado noveno, terminó 16°. La victoria fue para Max Verstappen, mientras que Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completaron el podio.

El piloto argentino afrontó la competencia condicionado por la sanción recibida tras el incidente con Lando Norris y Gasly en Azerbaiyán. Con neumáticos blandos al inicio, le costó avanzar durante las primeras vueltas.

Después de su primera detención en boxes, mejoró su posición y se acercó a los diez primeros. Tras la segunda parada, volvió a ganar lugares hasta cerrar la carrera en el 13° puesto, a 18,997 segundos del ganador, según la clasificación publicada por El Gráfico.

La competencia comenzó con más de una hora y media de retraso debido a la lluvia. Verstappen consiguió su primer triunfo de la temporada y la victoria número 72 de su trayectoria en la Fórmula 1.

Antonelli reforzó su liderazgo en el campeonato con el segundo puesto. El piloto de Mercedes alcanzó los 320 puntos y amplió a 84 la diferencia sobre su compañero George Russell, quien abandonó a seis vueltas del final.

Detrás del podio terminaron Charles Leclerc e Isack Hadjar. El debutante Arvid Lindblad avanzó desde el último lugar hasta el décimo y se quedó con el último puesto que otorga puntos.

La próxima competencia será el Gran Premio de Singapur, previsto para el 11 de octubre en el circuito de Marina Bay.