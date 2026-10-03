Colón lo buscó hasta el final y tuvo su premio: le ganó 1-0 a Estudiantes de Caseros

Colón buscó hasta el final y venció 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires en el Brigadier López, por la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional. El único gol del partido llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando el defensor Jorge Benítez convirtió en contra al intentar despejar un centro desde la derecha.

El Sabalero consiguió así una victoria importante en la recta final del campeonato y llegó a los 52 puntos, para mantenerse en el quinto puesto de la Zona A. El equipo dirigido por Iván Delfino necesitaba sumar de a tres para seguir prendido en la pelea por los primeros lugares y terminó consiguiéndolo después de insistir durante gran parte del encuentro.

Colón fue superior durante buena parte del partido y tuvo las principales situaciones de gol, aunque no logró trasladar esa diferencia al marcador hasta los minutos finales. Durante el primer tiempo manejó la pelota, encontró espacios principalmente por los costados y generó varias oportunidades, con Ignacio Lago y Alan Bonansea como protagonistas en ataque.

El conjunto santafesino estuvo cerca de abrir el marcador en varias ocasiones. Bonansea tuvo algunas de las chances más claras, mientras que un cabezazo de Federico Lértora sobre el cierre de la primera mitad obligó a una gran intervención del arquero Juan Lungarzo. El 0-0 se mantuvo pese a la superioridad del local.

En el comienzo del segundo tiempo, Colón volvió a generar peligro. Lago exigió nuevamente a Lungarzo con un remate y, pocos minutos después, Lértora estuvo cerca con una definición que pasó junto al palo. Estudiantes logró equilibrar el trámite durante algunos minutos, pero el Sabalero retomó el protagonismo y continuó buscando el gol.

Delfino realizó modificaciones para darle mayor presencia ofensiva al equipo y Colón siguió acumulando situaciones. Bonansea volvió a tener oportunidades y Lungarzo se convirtió en una de las figuras del visitante, con varias intervenciones que mantuvieron el arco en cero.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia el empate, llegó el desahogo para Colón. A los 43 minutos del segundo tiempo, un centro desde la derecha terminó en un despeje defectuoso de Jorge Benítez, quien terminó enviando la pelota contra su propio arco y marcó el 1-0 definitivo.

En los minutos finales, Estudiantes tuvo una última oportunidad para igualar. Ian Vera ejecutó un tiro libre que se dirigió hacia el palo izquierdo de Tomás Giménez, pero el arquero de Colón respondió y aseguró la victoria del Sabalero.

Con este triunfo, Colón sumó tres puntos importantes en la pelea de arriba y sostuvo su posición en la Zona A. Su próximo compromiso será como visitante frente a Mitre de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 17.