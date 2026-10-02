El piloto de Flydubai que sobrevivió al ataque en pleno vuelo: “No podía dejar que todos murieran”

El capitán de Flydubai, Smit Machchhar, contó desde un hospital de Abu Dabi cómo logró sobrevivir al ataque de su copiloto durante un vuelo que había partido de Dubái con destino a Tel Aviv. El piloto, que sufrió varias heridas de arma blanca y una importante pérdida de sangre, aseguró que logró volver a ponerse de pie al comprender que los pasajeros podían morir si no recuperaba el control del avión.

Machchhar relató lo ocurrido durante una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi, difundida este viernes por medios de ese país. Con la cabeza vendada y tubos en la nariz, el comandante recordó que cayó al piso de la cabina después de ser atacado. “Tenía muchas heridas. Había caído al suelo”, explicó.

Según su relato, en medio de la agresión comprendió que el avión estaba perdiendo altura y que debía llegar hasta la puerta de la cabina para permitir el ingreso de pasajeros y tripulantes. “Un último esfuerzo, Smit. Hazlo. La puerta está ahí mismo”, recordó que se dijo a sí mismo.

El capitán consiguió levantarse y, mientras el agresor continuaba golpeándolo, logró abrir la puerta de la cabina. Varios pasajeros ingresaron entonces y redujeron al atacante, lo que permitió recuperar el control de la situación.

“Y entonces simplemente la abrí… y todos entraron”, relató Machchhar. Luego resumió el motivo por el que decidió hacer ese último esfuerzo: “Lo hacía por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran”.

El episodio ocurrió el miércoles, cuando el Boeing 737 de Flydubai, que transportaba a 182 personas, entró en un descenso pronunciado. Después del ataque, la aeronave desvió su recorrido y realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde el piloto recibió las primeras atenciones médicas antes de ser trasladado posteriormente a Abu Dabi.

De acuerdo con autoridades israelíes y testigos del episodio, el atacante fue reducido dentro de la cabina luego de que Machchhar consiguiera abrir la puerta. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que el sospechoso, un ciudadano omaní, fue detenido en Arabia Saudita y quedó bajo interrogatorio. Netanyahu destacó la actuación del comandante y sostuvo que evitó “un desastre como el 11 de septiembre”.

Durante la conversación con Modi, Machchhar también recordó que mientras era atacado recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado a Hanuman. “El señor Hanuman me dio valor”, afirmó el piloto, que continúa internado y recuperándose de las heridas.

Uno de los pasajeros que lo asistió durante la emergencia, el odontólogo Shota Musaev, aseguró que Machchhar había sufrido una “pérdida masiva de sangre” y heridas graves. El capitán contó además que una de sus hijas pudo visitarlo en el hospital, aunque se asustó al verlo en ese estado, mientras que su hijo menor, de dos años, todavía no pudo verlo.

Machchhar trabaja en Flydubai desde hace aproximadamente cuatro años. Antes había formado parte durante 11 años de la aerolínea india de bajo costo SpiceJet, donde se desempeñó como comandante superior y capitán instructor de línea. En esa etapa acumuló más de 9.750 horas de vuelo.

El piloto, nacido en Mumbai en una familia vinculada al sector textil, contó en 2025 que ser piloto no había sido su “sueño de infancia”. Después de terminar la escuela había comenzado una carrera de ingeniería textil, antes de orientar su trayectoria profesional hacia la aviación.

Tras sobrevivir al ataque, Machchhar le dijo a Modi que ahora se siente orgulloso de sí mismo. “No estaba orgulloso antes de esto, pero ahora sí”, afirmó durante la conversación.