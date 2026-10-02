Messi ya está en la Argentina: se prepara para su despedida de la Selección

Lionel Messi ya está en la Argentina para afrontar los últimos días antes de su despedida de la Selección. El capitán campeón del mundo arribó durante las primeras horas de este viernes a Rosario, su ciudad natal, donde permanecerá junto a su familia antes de sumarse a la concentración del equipo nacional.

El futbolista llegó a bordo de una aeronave privada acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini. Por el momento, no se conocieron detalles sobre el cronograma que tendrá el delantero durante los próximos días.

De todos modos, todo indica que Messi estará este sábado en el Estadio Monumental para acompañar a sus compañeros en el encuentro ante Burkina Faso, programado para las 21. El partido será una de las últimas apariciones del capitán junto a la Selección antes del momento más esperado.

La gran noche será el martes 6 de octubre, cuando Argentina se enfrente con Benín desde las 20. Ese encuentro marcará la despedida de Messi del seleccionado argentino, en una jornada que tendrá como protagonista al futbolista rosarino y que será especialmente significativa para los hinchas.

Messi había anunciado su decisión de ponerle punto final a su etapa con la Selección el pasado 31 de agosto, mediante una emotiva carta. El anuncio se produjo 33 días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, torneo en el que tuvo una destacada actuación y terminó con ocho goles y cuatro asistencias.

A lo largo de más de dos décadas con la camiseta argentina, el rosarino disputó 207 partidos, marcó 125 goles y aportó 66 asistencias. Además, fue una de las figuras de los equipos que conquistaron la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En la actual fecha FIFA, la Selección comenzó su recorrido con una contundente victoria por 4-0 ante Bolivia, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López.