Unión busca recuperarse ante Boca y volver a acercarse a los playoffs

Unión visita este viernes a Boca por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará desde las 21:30 en La Bombonera, con Sebastián Martínez como árbitro principal y Sebastián Bresba a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

El Tatengue llega a este compromiso con la necesidad de volver a sumar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. El equipo dirigido por Leonardo Madelón ocupa actualmente el noveno lugar de la Zona A y viene de perder 2-1 como local ante Independiente.

Para el encuentro ante el Xeneize, Madelón analiza algunas variantes en el equipo. La probable formación de Unión sería: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Mauro Luna Diale o Ignacio Malcorra; Brahian Cuello o Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Del otro lado estará Boca, que atraviesa un buen momento y llega después de conseguir una importante victoria ante Racing por la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 3-2, avanzó a las semifinales y extendió su invicto a 15 partidos.

En el Torneo Clausura, el Xeneize se encuentra quinto en la Zona A con 17 puntos, por lo que buscará aprovechar la localía para mantenerse en los puestos de clasificación. Además, continúa en carrera en las cuatro competencias que disputa: el Clausura, el título de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Arruabarrena tendría en mente la siguiente formación: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Ayrton Costa o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.