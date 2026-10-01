Tensión por Malvinas: Estados Unidos pidió “desescalar” antes de llegar a un conflicto

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó que Washington buscaría “desescalar” cualquier eventual escalada entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, antes de considerar otro tipo de intervención. Las declaraciones se produjeron en medio de un nuevo aumento de la tensión diplomática entre ambos países por la disputa sobre el archipiélago.

En una entrevista con GB News, Waltz fue consultado sobre qué haría Estados Unidos ante un eventual conflicto armado y sobre la posibilidad de que Washington brindara apoyo militar al Reino Unido. El funcionario evitó anticipar una decisión y señaló que una definición de ese tipo correspondería al presidente Donald Trump, en su carácter de comandante en jefe.

“Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”, sostuvo el embajador. Al mismo tiempo, remarcó los vínculos que Washington mantiene con ambos países. “Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, afirmó, aunque también destacó la histórica “relación especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de brindar asistencia militar a Londres, Waltz agregó que cualquier definición sobre “cualquier clase de apoyo” más allá de la búsqueda de una salida diplomática quedaría en manos de la Casa Blanca y del presidente estadounidense.

Las declaraciones se conocen después de que Trump afirmara a fines de agosto que estaba revisando la posición de Estados Unidos sobre las Malvinas. En ese momento, el mandatario también puso en duda la capacidad del Reino Unido para desplegar fuerzas militares a una distancia tan grande, aunque no anunció un cambio concreto en la política estadounidense sobre la disputa.

Mientras tanto, el gobierno británico reafirmó su posición sobre las islas. El primer ministro Andy Burnham planteó el 22 de septiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que el Reino Unido se mantendrá firme frente a cualquier amenaza y defenderá el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a permanecer bajo soberanía británica.

La postura británica también fue transmitida directamente a Trump durante una reunión mantenida en Nueva York. Burnham señaló que quiso comunicarle al presidente estadounidense de manera directa la posición de Londres y afirmó que Trump había comprendido el planteo.