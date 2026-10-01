Una empresa láctea cerrará su planta de El Trébol y hay incertidumbre por 54 puestos de trabajo

Savencia Fromage & Dairy anunció el cierre de su planta láctea ubicada en El Trébol, departamento San Martín, donde actualmente trabajan 54 personas. El cese de las actividades está previsto para el 31 de marzo de 2027, por lo que la fábrica continuará funcionando durante los próximos meses.

La decisión genera incertidumbre por el futuro de los 54 trabajadores. Según la información difundida, la empresa planteó diferentes alternativas, entre ellas retiros, indemnizaciones y la posibilidad de trasladar personal a otros establecimientos de la compañía. Al mismo tiempo, la planta se encuentra a la venta, lo que abre la posibilidad de que un eventual comprador mantenga la actividad productiva.

La comunicación del cierre se realizó durante una reunión con los trabajadores. Entre los posibles destinos para quienes pretendan continuar dentro de la empresa fueron mencionadas las plantas de Las Parejas y Rafaela, aunque podrían existir otras alternativas dentro de la estructura de Savencia.

Hasta que llegue la fecha establecida para el cierre, la fábrica continuará con su actividad habitual. Actualmente procesa alrededor de 130.000 litros de leche diarios, destinados principalmente a la elaboración de queso TYBO. Savencia identifica al establecimiento como una planta especializada en quesos semiduros, entre ellos TYBO y gouda.

Una de las posibilidades que podría modificar el escenario es la venta de las instalaciones. La planta fue puesta en el mercado y la aparición de un inversor podría permitir la continuidad de la actividad. Sin embargo, hasta el momento no se informó sobre ninguna operación concretada, por lo que esa alternativa permanece abierta.

De Williner-Ilolay a Savencia

La fábrica de El Trébol quedó en manos de Savencia luego de que el grupo francés adquiriera en 2023 la marca Ilolay y los activos de Sucesores de Alfredo Williner. Aquella operación comprendió tres establecimientos productivos ubicados en la provincia: Bella Italia, El Trébol y Arrufó.

El anuncio se produce además en un escenario complejo para parte de la actividad industrial santafesina. De acuerdo con los datos de la Federación Industrial de Santa Fe incluidos en la información difundida, la producción manufacturera provincial acumuló una caída del 3,7% durante el primer semestre de 2026.

El mismo relevamiento señala que desde fines de 2023 se perdieron 9.686 puestos de trabajo industriales registrados en la provincia. En contraste, las exportaciones manufactureras santafesinas registraron un crecimiento del 28,7%.

La situación también tiene especial relevancia por el peso de la actividad lechera en Santa Fe. Según los datos oficiales consignados en el informe, basados en registros de Senasa, la provincia concentra el 34,9% de los establecimientos tamberos del país y produce alrededor del 29% de la leche argentina.

Por el momento, la planta de El Trébol continuará produciendo hasta el 31 de marzo de 2027. Durante los próximos meses quedará por definirse el futuro de sus 54 trabajadores y si la eventual venta de las instalaciones permite modificar el cierre anunciado.