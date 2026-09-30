Sauce Viejo: el martes continuará la sesión que definirá la situación de Pedro Uliambre

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal de Sauce Viejo retomará el próximo martes 6 de octubre la sesión extraordinaria en la que se analiza la situación del concejal Pedro Uliambre. El encuentro se realizará durante la mañana y dará continuidad al tratamiento que permanece en cuarto intermedio desde la semana pasada.

Según pudo confirmar Santotomealdía, la sesión continuará desarrollándose a puertas cerradas, tal como fue resuelto por los concejales al iniciarse el tratamiento. De esta manera, tampoco habrá acceso público durante la continuidad del debate sobre la situación de Uliambre.

La sesión extraordinaria fue convocada a partir del pedido del Ejecutivo para excluir al concejal de su banca, en el marco de dos causas por apremios fiscales vinculadas con deudas municipales y la posible aplicación de la Ley provincial 14.436.

El tratamiento había quedado en cuarto intermedio debido a que el Concejo aguardaba documentación judicial considerada necesaria antes de avanzar hacia una resolución. Con la continuidad fijada para el martes, el cuerpo retomará el análisis del expediente y quedará nuevamente planteada la definición sobre la situación de Uliambre.

Una eventual exclusión requiere el voto favorable de dos tercios de los seis integrantes del Concejo, es decir, cuatro votos.