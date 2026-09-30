Echeverri cuestionó al intendente por pagos y balances: “La ley es para algunos y para otros no”

Por Santotomealdía



La presidenta del Concejo Municipal de Sauce Viejo, Valeria Echeverri, cuestionó este miércoles al intendente Mario Papaleo y planteó una serie de presuntos incumplimientos del Ejecutivo hacia el cuerpo legislativo. “Estoy sintiendo que en la ciudad la ley es para algunos, para otros no”, expresó en un video difundido a través de sus redes sociales.

Entre sus cuestionamientos, Echeverri aseguró que desde junio el Municipio no envía los balances mensuales al Concejo y afirmó que existen diferencias entre las fechas que figuran en sus recibos de haberes y los momentos en los que efectivamente recibe el dinero. Además, anticipó un pedido de informe relacionado con la ejecución del presupuesto municipal 2025.

La concejal inició su mensaje haciendo referencia al reclamo del intendente para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. “Hay gente como el intendente que pide que se cumpla con la ley y que la gente que debe sus impuestos los pague, que eso está bien. Pero después el intendente es el primero que la incumple”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó particularmente la relación del Ejecutivo con el Concejo y habló de “respeto a las instituciones” y a las diferentes opiniones.

Cuestionamientos por los pagos

Uno de los puntos centrales de la publicación estuvo relacionado con el pago del aguinaldo. Echeverri aseguró que en su recibo figura como fecha de cobro el 30 de junio, pero sostuvo que el dinero no fue acreditado en ese momento. “Mi recibo de sueldo del aguinaldo dice que yo lo cobré el 30 de junio. Yo no cobré el aguinaldo el 30 de junio”, afirmó.

A partir de esa situación, vinculó su planteo con la documentación contable que recibe el Concejo. Según aseguró, “desde junio, casualmente, no se envía ningún balance mensual al Concejo Municipal”.

Echeverri fue más allá y planteó interrogantes respecto del destino de esos fondos: “Si en los balances figurara mi recibo de sueldo, lo que yo cobré con el aguinaldo y no llegó la plata a mí, ¿dónde está ese dinero?”. Según sostuvo, la situación no sería exclusivamente suya, sino que alcanzaría a cinco concejales.

También cuestionó demoras en el pago de haberes y afirmó que existen recibos confeccionados con fechas que no coincidirían con las acreditaciones. En el texto con el que acompañó el video escribió: “No pongan una fecha de pago en el recibo de sueldo que no van a cumplir porque me doy cuenta de que se liquidó, se documentó una fecha de pago y, tres meses después, no se hizo efectivo”.

Un pedido de informe por el presupuesto 2025

La presidenta del Concejo también anticipó que avanzará con un pedido de informe sobre el presupuesto ejecutado durante 2025, iniciativa que, según indicó, actualmente se encuentra en comisión.

En la publicación, Echeverri hizo referencia a un presupuesto de 24 mil millones de pesos y cuestionó su impacto en la ciudad: “Sé que hay infinidad de cosas que faltan en la ciudad y aprobamos un presupuesto de 24 mil millones, que hoy ni vos ni yo lo vemos en nada”, escribió.

Finalmente, volvió a vincular sus cuestionamientos con el cumplimiento de las normas y dirigió su planteo al jefe municipal: “Invito al señor intendente a que él también respete la ley, porque la ley es para todos”.

Los señalamientos difundidos este miércoles corresponden a afirmaciones realizadas públicamente por Echeverri en sus redes sociales. En el material compartido, la presidenta del Concejo no incorporó documentación que permita verificar los cuestionamientos planteados sobre balances, fechas de pago o destino de fondos.