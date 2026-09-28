Lo detuvieron por circular en una moto con pedido de secuestro en barrio Costa Azul

Un hombre de 27 años fue detenido en barrio Costa Azul luego de ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta que tenía un pedido de secuestro vigente desde septiembre de 2020.

El procedimiento se realizó durante la tarde del domingo, cuando personal policial llevaba adelante tareas de control y chequeo de personas y vehículos en inmediaciones del Acceso Norte.

Durante la verificación de la documentación de una Yamaha FZ 150 cc., los agentes consultaron los datos del rodado a través de la Central de Emergencias 911 y constataron que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro registrado el 27 de septiembre de 2020 por una dependencia policial de la ciudad de Santa Fe.

Ante esta situación, el conductor fue aprehendido y la motocicleta quedó secuestrada preventivamente. Las actuaciones fueron remitidas a la autoridad competente, en el marco de una investigación por el supuesto delito de encubrimiento.