Presentarán “La Noche de Santo Tomé”, una propuesta especial por el aniversario de la ciudad

Por Santotomealdía



En el marco de las celebraciones por los 154 años de la ciudad, el próximo sábado 12 de septiembre se realizará “La Noche de Santo Tomé”, una propuesta que reunirá a distintas instituciones y espacios locales que abrirán sus puertas al público entre las 18 y las 24 horas.

Según anticipó el Municipio, durante la jornada se podrán compartir fotografías, objetos, relatos, recorridos y recuerdos vinculados con la historia y la identidad de la ciudad. Los detalles de las actividades que ofrecerá cada uno de los lugares participantes serán presentados formalmente este martes en una conferencia de prensa.

Bajo la consigna “La ciudad te abre sus puertas”, la iniciativa propone recorrer diferentes sitios que forman parte de la historia y la vida institucional de nuestra ciudad, en coincidencia con un nuevo aniversario.

Entre los espacios anunciados se encuentran la Asociación Italiana, el Batallón de Ingenieros N° 1, la Biblioteca Municipal “Bernardino Rivadavia”, la Biblioteca Municipal “Severino Silvestri”, el Cementerio Municipal y el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”.

También participarán el Club de Leones, el Club de los Abuelos, la Escuela Coral Municipal “Carlos Guastavino”, la Escuela N° 443 “José Manuel Estrada”, la Escuela N° 15 “Juan de Garay” y el Liceo Municipal “Faustino M. San Juan”.

La nómina se completa con la Municipalidad, el Museo Arqueológico, el Museo Histórico y Archivo Municipal “Andrés Roverano” y la Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino.

La propuesta se desarrollará durante seis horas, desde las 18 hasta la medianoche, aunque por el momento no se difundieron los horarios particulares, recorridos ni las actividades previstas en cada uno de los espacios.

Esa información se conocerá este martes 8 de septiembre, cuando se realice la presentación oficial de “La Noche de Santo Tomé” en una conferencia de prensa convocada por el Municipio. Allí también se brindarán detalles sobre las distintas acciones previstas para el fin de semana en el marco de la conmemoración por los 154 años de la ciudad.