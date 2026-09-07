UTA se declaró en alerta y crece la incertidumbre por el servicio de colectivos

La UTA Seccional Santa Fe se declaró en estado de alerta y asamblea permanente en medio de las negociaciones salariales que mantienen los choferes de colectivos con las cámaras empresariales. Desde el sindicato calificaron de “insuficiente” la propuesta presentada por el sector empresario y reclamaron que se reconozca para los trabajadores del interior el mismo aumento acordado para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La discusión paritaria tendrá una nueva instancia este martes a las 15, cuando representantes de los trabajadores y de las empresas vuelvan a reunirse para intentar acercar posiciones. Mientras tanto, la decisión de UTA de mantenerse en alerta genera incertidumbre respecto de la continuidad normal del servicio de colectivos en nuestra ciudad y alrededores.

A través de un comunicado, el gremio señaló que la medida responde al rechazo de la oferta salarial realizada por las cámaras agrupadas en Fatap. “La Unión Tranviarios Automotor Seccional Santa Fe, ante el rechazo a la oferta salarial efectuada por parte de las cámaras de Fatap, se declara en estado de alerta y asambleas permanentes por el no reconocimiento del aumento de haberes a nivel nacional”, expresaron.

Desde el sindicato consideraron además que la propuesta empresarial no se ajusta a la situación económica que atraviesan los trabajadores de los servicios de corta y media distancia. En ese marco, reclamaron el “reconocimiento y cumplimiento del acuerdo salarial nacional” y una propuesta que contemple las necesidades del sector.

El reclamo de los choferes del interior está vinculado con el acuerdo alcanzado recientemente para los trabajadores del AMBA, que establece una recomposición progresiva de los salarios básicos, viáticos y una gratificación extraordinaria no remunerativa.

A partir de septiembre, el salario básico de los choferes del AMBA será de $1.707.175,88. A ese monto se suman los viáticos correspondientes a los días trabajados, establecidos en $22.000 por jornada. Para un trabajador con 24 días laborales, ese concepto representa $528.000 adicionales.

Además, durante septiembre los trabajadores del AMBA recibirán la segunda cuota de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $60.000, contemplada en el acuerdo salarial.

La intención de UTA es que esa recomposición sea reconocida también para los trabajadores del interior del país. Por el momento, el gremio no anunció una medida de fuerza concreta, pero las asambleas permanentes y el estado de alerta mantienen abierto el interrogante sobre una eventual afectación del servicio si no se alcanza un acuerdo en las próximas reuniones paritarias.