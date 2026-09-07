Revelaron que el Estado destina más de $200 millones por mes a jubilaciones y pensiones de privilegio

El Estado nacional destinó en julio más de $200 millones al pago de 11 jubilaciones y pensiones de privilegio correspondientes a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Los beneficios son abonados por la ANSES y presentan diferencias considerables entre los montos que recibe cada beneficiario.

De acuerdo con un informe publicado por Clarín, el desembolso mensual alcanza exactamente los $203.835.765,06, mientras que las asignaciones individuales oscilan entre $12 millones y más de $26 millones brutos.

El mayor haber corresponde al expresidente Alberto Fernández, quien percibe $26.092.447 mensuales. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, ese monto equivale a unas 52 jubilaciones mínimas, calculadas sobre un haber de aproximadamente $498.000, incluyendo el bono de $70.000.

En tanto, el exvicepresidente y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, recibe el menor monto de la lista: $12.486.621,66 por mes.

Entre los beneficiarios también figuran otros expresidentes, exvicepresidentes y familiares de antiguos mandatarios. La lista incluye a Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá, Zulema Yoma, Gabriela Michetti, Julio Cobos, Inés Pertiné, Beatriz Nelly Andrés, María Estela Martínez de Perón y Amalia Carmen Guido.

Los montos mensuales informados son los siguientes:

Alberto Fernández: $26.092.447

$26.092.447 Mauricio Macri: $25.043.153,46

$25.043.153,46 Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02

$23.999.253,02 Zulema Yoma: $20.618.733,63

$20.618.733,63 Gabriela Michetti: $18.192.138,24

$18.192.138,24 Julio Cobos: $17.999.446,65

$17.999.446,65 Inés Pertiné: $17.561.990,73

$17.561.990,73 Beatriz Nelly Andrés: $16.214.248,39

$16.214.248,39 María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68

$12.936.493,68 Amalia Carmen Guido: $12.691.238,04

$12.691.238,04 Daniel Scioli: $12.486.621,66

En el caso de Fernández, además, el 30% del haber está destinado al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco, según la información difundida sobre su beneficio.

La nómina no incluye a Cristina Fernández de Kirchner, quien volvió a percibir, a partir de una medida cautelar, la pensión correspondiente a su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Ese beneficio representa actualmente unos $16 millones mensuales.