Al menos cinco muertos tras el accidente de un avión de carga en el aeropuerto de Miami

Al menos cinco personas murieron este domingo luego de que un avión de carga Boeing 767-300 se saliera de pista mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Miami, impactara contra varios vehículos y se incendiara. El grave episodio también dejó personas heridas y obligó a suspender temporalmente las operaciones de una de las terminales aéreas más importantes de Estados Unidos.

La aeronave, operada por la compañía 21 Air, había partido desde San Juan de Puerto Rico y sobrepasó la pista cerca de las 14, hora local. Tras el accidente quedó detenida en el extremo noroeste del predio, mientras grandes columnas de humo negro y llamas podían observarse en el lugar.

La sheriff de Miami, Rosie Cordero-Stutz, confirmó “al menos cinco fallecidos” y señaló que el episodio no representaba una amenaza aparente para la seguridad pública.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) identificó al avión como un Boeing 767-300 que operaba el vuelo 7598 de 21 Air y había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Puerto Rico.

Un amplio operativo de emergencia

Tras el accidente, más de 60 unidades del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade fueron desplegadas en el sector.

Al arribar, los equipos encontraron la aeronave envuelta en llamas y comenzaron las tareas para extinguir el incendio y asistir a los heridos. Hasta el momento, las autoridades no precisaron cuántas personas resultaron lesionadas ni cuál es su estado de salud.

Imágenes difundidas tras el episodio mostraron al avión atravesado sobre una carretera y una importante columna de humo elevándose desde el lugar.

El incidente provocó además el cierre de todas las pistas y calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami. Cerca de las 14.30, la FAA dispuso la detención de las operaciones en tierra y durante un período no se registraron arribos ni despegues.

Posteriormente, las actividades comenzaron a normalizarse: una de las pistas reabrió alrededor de las 16.15 y una segunda volvió a funcionar aproximadamente media hora después.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, anticipó que el episodio podía generar “retrasos significativos y posibles cancelaciones”.

Investigan las causas

Amazon confirmó que la aeronave involucrada era operada por 21 Air. Una portavoz de la compañía indicó que el avión sufrió un incidente cuando intentaba aterrizar y aseguró que estaban trabajando con las autoridades para determinar qué ocurrió.

“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué sucedió”, señalaron desde la empresa, que indicó que la prioridad estaba puesta en la atención de las personas involucradas.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) encabezará la investigación para determinar las causas del accidente, mientras que la FAA también analizará las circunstancias que provocaron que la aeronave se saliera de pista.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuántas personas viajaban a bordo ni fueron difundidas las identidades de las víctimas.