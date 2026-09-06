Colapinto remontó tras un despiste y terminó noveno en un vibrante GP de Italia

Franco Colapinto terminó noveno este domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, después de protagonizar una carrera cambiante en el circuito de Monza. El argentino tuvo un gran comienzo, llegó a ocupar el tercer puesto, sufrió un despiste que lo hizo caer hasta la 16ª posición y luego remontó para volver a meterse en la zona de puntos.

El piloto de Alpine logró recuperarse incluso con daños en su auto y protagonizó varios sobrepasos durante la segunda mitad de la competencia. Finalmente cruzó la meta en el noveno lugar, en una carrera que tuvo como ganador a Kimi Antonelli, quien consiguió una espectacular victoria después de haber largado 19°.

La prueba había comenzado de buena manera para Alpine. Pierre Gasly partió desde la pole position y Colapinto consiguió avanzar una posición en los primeros metros, favorecido por la pelea entre las Ferrari y la caída de Lewis Hamilton hasta el décimo puesto.

El argentino continuó avanzando y ya se encontraba cuarto cuando un fuerte accidente de Charles Leclerc provocó una bandera roja en la tercera vuelta.

En la reanudación, Colapinto volvió a largar con buen ritmo y consiguió colocarse tercero. Sin embargo, mientras peleaba la posición con Max Verstappen, se fue a la leca y regresó a la pista en el 16° lugar, perdiendo buena parte de lo conseguido durante el comienzo.

A partir de allí comenzó su recuperación. Pese a los daños sufridos por el Alpine, Colapinto fue ganando posiciones hasta acercarse nuevamente a los diez primeros.

Uno de los momentos destacados llegó después de un período de virtual safety car, cuando el argentino concretó un doble sobrepaso sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto para ubicarse décimo y regresar a la zona de puntos.

La remontada continuó en el tramo final. En la vuelta 42, Colapinto superó a Yuki Tsunoda y escaló hasta la novena posición, lugar que consiguió mantener hasta la bandera a cuadros.

La otra gran historia de la jornada fue la de Antonelli. El italiano, que había iniciado la carrera desde el 19° puesto, avanzó durante toda la competencia y superó a George Russell en la vuelta 50 para quedarse con una victoria histórica ante su público.

Russell terminó segundo y Verstappen completó el podio, mientras que Gasly, que había largado desde la primera posición, finalizó séptimo.

Para Colapinto, el noveno puesto cerró una carrera de recuperación en Monza: estuvo entre los protagonistas en el comienzo, quedó relegado tras el despiste y consiguió remontar hasta volver a sumar puntos para Alpine.