Un homenaje para Jeremías Monzón en el día en que hubiera cumplido 16 años

Por Santotomealdía



Familiares, amigos y vecinos de Jeremías Monzón protagonizaron este domingo un emotivo homenaje en el día en que el adolescente hubiera cumplido 16 años. En la Costanera de nuestra ciudad, inauguraron un mural en su memoria junto a la pista de skate, un espacio estrechamente vinculado con su infancia y adolescencia y que, por ordenanza aprobada en agosto, llevará su nombre.

La obra fue inaugurada como parte de una jornada destinada a mantener vivo el recuerdo de Jeremías, asesinado el 18 de diciembre de 2025 cuando tenía 15 años. El mural lleva una frase dedicada al adolescente: “Tu sonrisa quedó en nosotros, tu camino continúa en cada recuerdo, nunca dejaremos de verte pasar”.

La actividad comenzó en Cinco Esquinas, desde donde familiares y allegados realizaron una recorrida por avenida 7 de Marzo e Iriondo hasta llegar a la Costanera. Allí se concretó la inauguración del mural y la bendición del espacio, que estuvo a cargo del padre Pepe, de la Iglesia Inmaculada.

Durante el encuentro también se plantó un árbol en memoria de Jeremías y concejales entregaron una placa con su nombre, que, según explicó la familia, será colocada próximamente en el lugar.

“Ahora tenemos un lugar donde recordarlo”

La elección de la pista de skate para realizar el homenaje tiene una vinculación directa con la historia de Jeremías. Desde pequeño concurría al lugar para andar en bicicleta y en skate, y durante su adolescencia continuó reuniéndose allí con sus amigos.

“De chiquitito era ir a jugar, ir a andar en patinetas, en skate, en bici”, recordó Luján, tía del adolescente. Y agregó: “Jere siempre estaba ahí con los amigos; desde chiquito lo llevábamos nosotros y en su adolescencia iba con sus amigos”.

Por esa relación con el lugar, en agosto el Concejo Municipal aprobó la ordenanza que establece la denominación “Pista de Skate Jeremías Monzón”, a partir de un deseo expresado por sus familiares y amigos.

Para su tía, contar con ese espacio representa una manera de mantener presente a Jeremías entre quienes compartieron con él su pasión por el skate. “Ahora tenemos un lugar donde recordarlo y cuando los chicos se junten que digan: ‘Vamos a lo de Jere’”, expresó.

Una jornada de acompañamiento

Del homenaje participaron familiares, amigos, vecinos y personas que se acercaron especialmente para acompañar a la familia. Según contó Luján, también hubo personas que viajaron desde Tucumán para estar presentes, además de los mensajes recibidos desde distintos puntos del país.

“En tanto dolor es una caricia al alma todo esto”, resumió la tía de Jeremías sobre las muestras de afecto recibidas.

El encuentro de este domingo permitió concretar así uno de los homenajes impulsados para preservar la memoria del adolescente: un mural y un árbol en un lugar que fue parte de su vida y una pista de skate que llevará su nombre.