Nueva alerta en Nepal tras las inundaciones que ya dejaron 584 muertos

Nepal emitió este viernes una nueva alerta ante el aumento del caudal del río Bhote Koshi, mientras continúa la emergencia por las devastadoras inundaciones que ya dejaron al menos 584 muertos entre ese país y el Tíbet. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de nuevas crecidas y pidieron a los habitantes de las zonas ribereñas permanecer en lugares seguros.

La advertencia se produce dos días después de las graves inundaciones y cuando más de 2.400 personas continúan desaparecidas. La preocupación aumentó luego de que Nepal recibiera información procedente de China sobre un nuevo incremento del nivel del agua.

“Según la información recibida desde China en la Oficina de Policía Distrital de Rasuwa, se ha vuelto a incrementar el caudal en el río Bhote Koshi”, informó la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), que solicitó mantener “un alto nivel de alerta”.

La preocupación también está puesta aguas arriba, en el Tíbet, donde el desbordamiento de un lago obligó temporalmente a suspender las tareas de rescate. Posteriormente, el nivel del agua descendió y las operaciones pudieron reanudarse, aunque persiste el temor a nuevas inundaciones o deslizamientos.

El balance de víctimas continúa aumentando a medida que avanzan las búsquedas. En Nepal fueron recuperados 579 cuerpos y las autoridades chinas confirmaron otras cinco muertes en el Tíbet, lo que elevó el total a 584.

Entre las personas que todavía no pudieron ser localizadas se encuentran 933 trabajadores de centrales hidroeléctricas, más de un centenar de integrantes de las fuerzas de seguridad y empleados de Aduana. También permanecen desaparecidos 622 turistas, de los cuales 473 son extranjeros.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate, la posibilidad de nuevas crecidas mantiene en alerta a una región que todavía enfrenta las consecuencias de las inundaciones.