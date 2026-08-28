Trump presiona al Reino Unido y pone sobre la mesa el respaldo por las Islas Malvinas

Estados Unidos advirtió al Reino Unido que podría revisar su respaldo a la posición británica sobre las Islas Malvinas si Londres no incrementa su gasto militar dentro de la OTAN. La presión de Washington introduce así la disputa de soberanía con la Argentina en medio de las crecientes exigencias de Donald Trump a los países europeos para que destinen mayores recursos a Defensa.

La advertencia provocó inquietud en Londres ante la posibilidad de que el histórico respaldo estadounidense en torno a Malvinas pase a formar parte de las negociaciones sobre el financiamiento de la OTAN. Según medios británicos, funcionarios del Departamento de Estado transmitieron al gobierno del primer ministro Andy Burnham que consideran insuficiente el compromiso británico con la defensa colectiva y esperan un incremento sustancial de su presupuesto militar.

La administración Trump pretende que el Reino Unido alcance y sostenga el 2% de su Producto Bruto Interno (PBI) destinado a Defensa, un objetivo que, según la información difundida, el país ha cumplido de manera fluctuante durante los últimos años.

“El apoyo estadounidense no es automático”, fue la frase que, de acuerdo con medios británicos, sintetizó el mensaje enviado a Downing Street. La advertencia alcanza un punto particularmente sensible para Londres: la posición de Washington frente a la disputa entre el Reino Unido y la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.

Estados Unidos nunca reconoció formalmente la soberanía británica sobre las islas, aunque mantuvo una política de apoyo diplomático y militar hacia Londres desde la guerra de 1982.

Según informó The Telegraph, la presión forma parte de una revisión más amplia de los compromisos de Defensa dentro de la OTAN. Trump reclama que los países europeos aumenten su gasto militar tanto para sostener la estrategia de disuasión frente a Rusia como para reducir el peso financiero que actualmente recae sobre Estados Unidos.

El planteo sorprendió al gobierno británico en momentos en que atraviesa negociaciones internas por el presupuesto y un debate sobre el papel del país en la defensa europea. La posibilidad de que Washington revise su posición respecto de Malvinas encendió las alarmas en Londres, donde diplomáticos señalaron que la advertencia “no puede ser ignorada”.

The Times también informó sobre la presión estadounidense y señaló que existe preocupación en el gobierno británico ante la posibilidad de que Trump utilice el planteo como herramienta de negociación en otras áreas, entre ellas comercio, cooperación tecnológica y acuerdos bilaterales de seguridad.

La exigencia no se limita al Reino Unido. De acuerdo con la información difundida, Estados Unidos también endureció sus reclamos hacia otros aliados, entre ellos Alemania, España y Canadá. El caso británico, sin embargo, adquiere una sensibilidad particular debido a la histórica relación entre Washington y Londres y al peso de la cuestión Malvinas en la política exterior británica.

En la Argentina, la noticia fue recibida con cautela. Fuentes diplomáticas citadas en la información original consideraron que un eventual cambio de la posición estadounidense podría representar una oportunidad para Buenos Aires, aunque remarcaron que Washington no modificó oficialmente su postura.

De esta manera, la disputa por las Islas Malvinas aparece involucrada en un escenario geopolítico más amplio, marcado por la presión de Trump para que los integrantes europeos de la OTAN incrementen su participación en el financiamiento de la defensa occidental.