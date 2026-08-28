Unión fue contundente, goleó 4-1 a Sarmiento y sumó su segundo triunfo consecutivo

Por Santotomealdía



Unión fue contundente y goleó 4-1 a Sarmiento de Junín este viernes en el estadio 15 de Abril, para conseguir su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura. Cristian Tarragona, en dos oportunidades, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez marcaron los goles del equipo de Leonardo Madelón, que fue más que su rival dentro de un partido parejo y volvió a sumar de a tres después del triunfo 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata.

La gran virtud del Tatengue estuvo en la contundencia: convirtió prácticamente cada vez que encontró espacios para lastimar y supo jugar con inteligencia cuando Sarmiento salió a buscar el empate. Tarragona abrió el partido con un golazo a los 18 minutos y volvió a aparecer a los 15 del complemento para darle tranquilidad a Unión. Después llegó otra gran definición de Malcorra y, tras el descuento visitante, Ramírez estableció el 4-1 definitivo para desatar el festejo en el 15 de Abril.

El encuentro comenzó equilibrado, con dos equipos que intentaban acomodarse y sin situaciones claras frente a los arcos. De hecho, la primera llegada concreta del partido terminó adentro.

A los 18 minutos, Tarragona recibió lejos del área y sacó un espectacular remate desde unos 25 metros que se convirtió en el 1-0. Un golazo para romper la paridad cuando ninguno de los dos había logrado todavía generar verdadero peligro.

¡¡TARRAGOLAZO!! Tarragona sacó un misil y metió un tremendo golazo para anotar el 1-0 de Unión vs. Sarmiento. ¡Primer partido y ya tenemos el gol de la fecha!



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Sarmiento intentó reaccionar y adelantó algunos metros, pero Unión se mostró firme y no permitió que el equipo de Facundo Sava encontrara demasiadas facilidades. Cuando el conjunto de Junín consiguió aproximarse, Matías Mansilla respondió para sostener la ventaja.

El Tatengue, mientras tanto, tuvo una muy buena oportunidad para aumentar la diferencia. Malcorra sacó un potente remate que rozó el travesaño, en una acción que estuvo muy cerca de transformarse en el segundo.

Así se consumió un primer tiempo parejo, pero con Unión arriba gracias a la diferencia fundamental que había mostrado hasta ese momento: cuando tuvo su oportunidad, la aprovechó.

Inteligencia y contundencia en el segundo tiempo

Sarmiento salió al complemento con la obligación de buscar el empate y eso modificó el escenario. El visitante comenzó a adelantarse y Unión entendió que podía encontrar espacios para atacar.

El equipo de Madelón se mantuvo bien agrupado y no se desesperó ante el avance de su rival. Incluso tuvo rápidamente una posibilidad de aumentar la diferencia: Menossi asistió de taco a Tarragona y el delantero definió de primera, aunque su remate se fue desviado.

A los 15 minutos, Malcorra envió un centro preciso y Tarragona volvió a aparecer para marcar el 2-0. El segundo tanto cambió definitivamente el panorama del encuentro y le dio al Tatengue la tranquilidad necesaria para manejar los tiempos.

¡EL GOLEADOR DEL TATENGUE ESTÁ ENCENDIDO! Doblete de Tarragona para poner el 2-0 de Unión ante Sarmiento en Santa Fe.



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Sarmiento no renunció a la búsqueda y continuó intentando acercarse al arco de Mansilla, pero careció de claridad para transformar su iniciativa en situaciones concretas. Al mismo tiempo, los espacios que dejaba comenzaron a ofrecerle a Unión la posibilidad de lastimar de contraataque.

A los 28 minutos, después de un córner ejecutado desde la izquierda, la pelota terminó en los pies de Ignacio Malcorra, que sacó una extraordinaria definición de zurda, golpeando el balón con “tres dedos”, para marcar el 3-0. Otro golazo para una noche que parecía quedar definitivamente resuelta.

¡¡QUÉ TRES DEDOS METIÓ NACHO!! Malcorra ejecutó el córner, fue a buscar el rebote y le pegó de primera para meter un golazo en el 3-0 de Unión vs. Sarmiento.



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Sin embargo, el conjunto de Junín consiguió reaccionar rápidamente. A los 34 minutos, Julián Mavilla marcó un golazo para establecer el 3-1 y devolverle algo de suspenso a los minutos finales.

¡¡UNA MAraVILLA!! Mavilla encontró la pelota en la puerta del área y clavó un golazo para descontar en Santa Fe. 3-1 arriba Unión sobre el final ante Sarmiento.



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Sarmiento intentó aprovechar el envión del descuento, pero Unión no perdió el orden y consiguió sostener la diferencia. Y cuando el visitante asumió mayores riesgos en busca de acercarse nuevamente, apareció otra vez la eficacia rojiblanca.

A los 43 minutos, Eric Ramírez le robó la pelota a un defensor y aprovechó el error para convertir el 4-1, sentenciando definitivamente el encuentro y desatando el festejo de los hinchas en el 15 de Abril.

¡EL TATENGUE GOLEA EN SANTA FE! La Perla Ramírez recuperó, ganó el mano a mano y anotó el 4-1 de Unión vs. Sarmiento.



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El resultado terminó siendo amplio para un partido que durante buena parte de su desarrollo había sido equilibrado. Unión fue más, pero fundamentalmente fue mucho más efectivo que Sarmiento: golpeó en momentos clave, supo defender la ventaja cuando el rival fue a buscarlo y aprovechó los espacios que aparecieron en el complemento.

La victoria también confirma la recuperación del equipo de Madelón. Después de atravesar dos derrotas consecutivas, Unión venció 3-1 a Aldosivi como visitante y ahora goleó 4-1 a un Sarmiento que llegaba a Santa Fe con cuatro triunfos en fila.

El Tatengue tendrá ahora varios días para preparar su próximo compromiso, que volverá a ser ante su gente. Unión jugará nuevamente en Santa Fe el lunes 7 de septiembre, con la posibilidad de prolongar este buen momento y seguir escalando en el Torneo Clausura.