Los Leones no pudieron ante Alemania y ahora irán por el bronce en el Mundial

Los Leones quedaron sin la posibilidad de disputar el título mundial. La Selección argentina masculina de hockey cayó 2-1 ante Alemania en las semifinales del Mundial que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica y ahora deberá ir en busca de la medalla de bronce.

El conjunto dirigido por Lucas Rey volvió a meterse entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo después de 12 años, pero no pudo superar al seleccionado alemán. Tomás Domene, máximo goleador del torneo, fue el autor del tanto argentino.

La derrota dejó a Argentina a las puertas de una final que finalmente tendrá como protagonistas a Alemania y España. En la otra semifinal, el seleccionado español protagonizó una de las grandes sorpresas del campeonato al derrotar 4-3 a Países Bajos, uno de los anfitriones y máximos candidatos al título.

Ahora Los Leones tendrán un último desafío en el Mundial. Este domingo desde las 9 de la mañana, hora argentina, enfrentarán a Países Bajos por el tercer puesto, con la posibilidad de cerrar el torneo con una medalla de bronce. El partido será televisado por ESPN y estará disponible a través de Disney+.

Será además el segundo enfrentamiento entre argentinos y neerlandeses durante esta Copa del Mundo. Ambos equipos ya se cruzaron en la primera fase, cuando Países Bajos se impuso por 3-1.

Tras la derrota ante Alemania, Tadeo Marcucci analizó el encuentro y consideró que la diferencia estuvo en situaciones puntuales. “Se nos escapó por detalles, se definió en las áreas”, señaló en diálogo con ESPN. De cara al último partido del certamen, el jugador fue contundente: “Ahora hay que ir a pelear por el bronce”.

El camino de Los Leones en el Mundial

Argentina comenzó su recorrido en el torneo dentro del Grupo A, donde terminó en la segunda posición. En su debut derrotó 3-0 a Japón, luego cayó 3-1 frente a Alemania y cerró esa etapa con una contundente victoria por 7-1 ante Nueva Zelanda.

En la segunda fase, Los Leones integraron el Grupo E, en el que finalizaron segundos con seis puntos. Países Bajos terminó primero con siete unidades.

El seleccionado argentino consiguió allí dos triunfos fundamentales para meterse entre los cuatro mejores: primero superó 3-1 a Inglaterra y posteriormente derrotó 5-3 a India. Esos resultados le permitieron asegurarse la clasificación a las semifinales.

Así, Argentina volvió a disputar una semifinal mundialista por primera vez desde 2014. Aunque no pudo avanzar al partido decisivo, todavía tendrá la oportunidad de subirse al podio y terminar el Mundial con una medalla.