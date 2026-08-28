Detuvieron a un hombre y le secuestraron una cuchilla en el centro de la ciudad

Un hombre de 32 años fue detenido este viernes por la mañana en nuestra ciudad, luego de que personal del Comando Radioeléctrico le encontrara una cuchilla entre sus prendas durante un procedimiento preventivo.

El operativo se llevó a cabo en la zona de 25 de Mayo al 1800, donde los agentes interceptaron al sujeto para realizar un chequeo de rutina. Durante la requisa, los efectivos detectaron que llevaba consigo un arma blanca tipo cuchilla de cocina, que fue inmediatamente secuestrada.

Tras el hallazgo, los uniformados procedieron a la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Comisaría Distrito 12ª de nuestra ciudad.

En la dependencia policial se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar las medidas a seguir en relación con el procedimiento.