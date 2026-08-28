Colectivos: anunciaron cambios temporarios en los recorridos por las obras en 7 de Marzo

Las líneas C Azul, C Verde y C Negra de Continental tendrán desvíos transitorios desde el lunes 31 de agosto, debido a las obras que se realizan sobre avenida 7 de Marzo y que modificarán los accesos al Puente Carretero.

La empresa informó que los cambios alcanzarán únicamente al tramo correspondiente al sector de Santo Tomé, mientras que el resto de los recorridos continuará funcionando con normalidad.

Desvío hacia Santa Fe

Para las unidades que circulen desde Santo Tomé hacia Santa Fe, el recorrido transitorio será por avenida 7 de Marzo, Maciá, Colón y Mitre, para luego retomar el acceso al Puente Carretero.

De esta manera, las unidades deberán circular por:

Av. 7 de Marzo → Maciá → Colón → Mitre → Puente Carretero → Santa Fe.

En el caso de la línea C Negra, bandera FONAVI, el desvío será diferente. Las unidades circularán por Iriondo, Colón y Mitre, desde donde accederán al Puente Carretero:

Iriondo → Colón → Mitre → Puente Carretero.

Cambios al ingresar a Santo Tomé

El desvío también afectará a los colectivos que ingresen a Santo Tomé desde Santa Fe. Debido a las obras, no podrán girar a la izquierda desde avenida 7 de Marzo hacia Mariano Candioti.

En ese caso, el ingreso se realizará mediante calle Maciá, desde donde las unidades continuarán con el recorrido correspondiente de cada línea.

Los cambios comenzarán a regir el lunes 31 de agosto de 2026 y se mantendrán mientras se desarrollen las obras sobre avenida 7 de Marzo.

Desde Continental solicitaron a los pasajeros comprensión y colaboración durante el período de implementación de los nuevos recorridos y recomendaron circular con precaución y respetar la señalización vigente.