Volkswagen analiza un giro histórico: de fabricar autos a producir material de guerra

Volkswagen analiza la posibilidad de dar un giro histórico en su producción y pasar de fabricar vehículos a participar en la elaboración de material de guerra. El proyecto contempla producir en Alemania equipamiento de apoyo para el sistema de defensa antimisiles israelí Iron Dome (Cúpula de Hierro) destinado a clientes europeos, además de otros componentes relacionados con Defensa.

Entre los elementos que podrían quedar a cargo de Volkswagen se encuentran camiones pesados para transportar misiles, lanzadores y generadores eléctricos. La iniciativa, que se encuentra bajo análisis desde marzo, incluye negociaciones con el grupo armamentístico israelí Rafael Advanced Defense Systems y podría tener una definición durante septiembre.

Según informó la agencia Bloomberg, Rafael Advanced Defense Systems está interesado en fabricar en Alemania equipamiento de apoyo para Iron Dome. Sin embargo, para avanzar con el proyecto se analiza una posible división dentro de la compañía debido a la posición de Catar, principal accionista de Volkswagen, que no estaría totalmente de acuerdo con producir para Israel.

En ese escenario, una de las alternativas es que el estado federado de Baja Sajonia adquiera parte de la planta de Osnabrück y conforme una empresa conjunta con Rafael Advanced Defense Systems, dejando el nombre de Volkswagen fuera del proyecto.

“Actualmente estamos estudiando de qué forma se podría considerar una participación en una posible solución industrial de futuro para la planta de Osnabrück”, explicó recientemente el presidente del estado federado de Baja Sajonia, Olaf Lies.

Según informó el Hannoversche Allgemeine, la participación del estado federado podría alcanzar los 200 millones de euros, posiblemente con la intervención también del Gobierno federal.

De concretarse alguna de las alternativas bajo análisis, la planta de Osnabrück quedaría vinculada a la fabricación de material destinado al sector militar, marcando un cambio significativo respecto de la actividad automotriz tradicional de Volkswagen. La decisión final sobre el proyecto podría conocerse en septiembre.