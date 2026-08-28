Las Leonas están en la final del Mundial: vencieron a Australia y van por el título ante Países Bajos

Las Leonas dieron otro paso en busca de la gloria y se metieron en la final del Mundial de hockey 2026. El seleccionado argentino femenino derrotó este jueves 1-0 a Australia en las semifinales y jugará por el título este sábado ante Países Bajos, desde las 11 de la Argentina.

El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, donde el equipo dirigido por Fernando Ferrara protagonizó un partido cerrado y equilibrado frente a las australianas. Cuando parecía que el marcador no iba a moverse, Julieta Jankunas apareció en el último cuarto para marcar el único gol del partido y darle a la Argentina el pasaje a la definición.

Con este triunfo, Las Leonas mantienen el invicto en el certamen que se disputa entre Países Bajos y Bélgica y vuelven a instalarse en una final mundialista. Ahora tendrán por delante al seleccionado neerlandés, uno de los grandes candidatos al título y rival al que enfrentarán este sábado por la mañana.

Tras el partido, Jankunas destacó la importancia de haber alcanzado el objetivo. “Nos lo merecemos. Estamos muy contentas. Estamos en la final, a eso vinimos”, expresó la goleadora en diálogo con ESPN.

El camino de Las Leonas hasta la final

La Selección argentina tuvo un sólido recorrido en el Mundial. En la primera fase, integró el Grupo B y comenzó con un triunfo 3-2 ante Alemania. Luego superó 2-0 a Escocia y cerró su participación con un empate 1-1 frente a Estados Unidos.

Esos resultados le permitieron avanzar a la segunda ronda, donde compartió el Grupo F con España y Bélgica, además de arrastrar el resultado obtenido ante Alemania.

En esa instancia, Las Leonas vencieron 3-0 a España y empataron con Bélgica, resultados que les permitieron finalizar en lo más alto de la zona y avanzar a las semifinales.

Allí apareció Australia, un rival de máxima exigencia, al que la Argentina consiguió superar por la mínima gracias al gol de Jankunas. Así, Las Leonas están nuevamente a un partido de convertirse en campeonas del mundo: el sábado, ante Países Bajos, buscarán quedarse con el título.