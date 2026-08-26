SADOP continúa con protestas contra la política salarial del Gobierno y reclama reabrir la paritaria

Por Santotomealdía



SADOP Santa Fe continúa con su plan de lucha contra la política salarial del Gobierno provincial y mantiene el reclamo para que se reabra la paritaria docente. Este miércoles, el sindicato realizó ruidazos y volanteadas en Santa Fe, Las Toscas y San Cristóbal, como parte de las acciones que viene desarrollando para visibilizar el conflicto.

Las protestas se producen después del rechazo a la propuesta salarial presentada por la Provincia y la decisión del Ejecutivo de avanzar con el aumento por decreto. Sin realizar actualmente medidas de fuerza con cese de actividades, SADOP mantiene las acciones en la vía pública y cuestiona, entre otros puntos, la composición de los incrementos salariales, el Premio a la Asistencia Perfecta y la situación de los docentes jubilados.

“El reclamo docente sigue en las calles”, expresó este miércoles el sindicato al difundir imágenes de las actividades. Según SADOP, los ruidazos y las volanteadas buscan hacer visible su “rechazo a las políticas del Gobierno de Pullaro que afectan nuestros salarios y derechos”.

Entre sus principales cuestionamientos, el gremio denuncia la existencia de sumas no remunerativas dentro del incremento salarial, a las que define como “salarios en negro”, y sostiene que esa modalidad afecta el financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

También rechaza el denominado Premio a la Asistencia Perfecta, implementado por el Gobierno provincial. SADOP caracteriza ese mecanismo como un “premio extorsivo” y cuestiona que los trabajadores pierdan ese adicional ante determinadas ausencias vinculadas con enfermedades, cuidados familiares, maternidad o fallecimiento de familiares.

El reclamo por los jubilados Otro de los puntos planteados durante las protestas es la situación de los docentes jubilados. El sindicato cuestiona que los incrementos lleguen a los pasivos con 30 días de demora, el denominado aporte solidario y sostiene que el 10,1% de aumento terminará de trasladarse a los jubilados en febrero de 2027.



Las acciones de este miércoles se suman a otras manifestaciones realizadas durante los últimos días, en las que SADOP desplegó banderas y pasacalles con fuertes cuestionamientos hacia el gobernador Maximiliano Pullaro.

Un conflicto que continúa después de la paritaria

El conflicto se profundizó durante julio. SADOP había llegado a la negociación reclamando una recomposición de los salarios docentes y estimando una pérdida del poder adquisitivo de entre el 30% y el 35%.

Posteriormente, el gremio rechazó la propuesta presentada por el Gobierno: el 80% de los afiliados consultados votó en contra, mientras que el 20% restante optó por aceptarla en disconformidad. Entre los motivos, SADOP cuestionó que la oferta no reconociera la pérdida salarial acumulada y reclamó que la negociación continuara.

Sin embargo, ante el rechazo de los gremios docentes, el Gobierno provincial resolvió avanzar con el pago del incremento por decreto. Desde entonces, SADOP mantiene como una de sus consignas centrales “No al cierre de la paritaria por decreto” y reclama una nueva instancia de discusión salarial.

Por el momento, el plan de lucha continúa mediante distintas acciones de protesta y visibilización, con el reclamo de una recomposición salarial y la reapertura de la negociación con el Gobierno provincial.