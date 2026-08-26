Curso de manipulación de alimentos: se conocieron las fechas de septiembre

La Municipalidad de Santo Tomé informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos correspondientes a septiembre de 2026. La capacitación es obligatoria para quienes necesitan obtener el Carnet Único y Obligatorio de Manipulador de Alimentos, requisito para desarrollar distintas actividades vinculadas con la elaboración y comercialización de alimentos.

Los cursos se realizarán bajo la modalidad de jornada intensiva de un solo día, con la posibilidad de elegir entre turno mañana o turno tarde. El primer encuentro será el martes 1° de septiembre, de 8:00 a 15:00, mientras que la segunda alternativa tendrá lugar el martes 22 de septiembre, de 13:30 a 20:30.

En ambos casos, la capacitación se dictará en la Vieja Usina, ubicada en Rivadavia 1660. Desde el municipio señalaron que se trata de un curso gratuito y con cupos limitados.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio web de ASSAL. Para completar el registro, las personas interesadas deben ingresar a la sección “Carnet de Manipulación de Alimentos”, seleccionar “Próximas capacitaciones”, buscar la sede de Santo Tomé, marcar la opción “Inscripción” e ingresar una dirección de correo electrónico.

Una vez realizado ese paso, deberán revisar la casilla de e-mail para confirmar la inscripción.

El curso no tiene costo, aunque el Carnet Único de Manipulador de Alimentos tiene posteriormente un costo de expedición. El documento se tramita de manera digital y autogestionable.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, se puede contactar a la Oficina de Auditoría y Control Alimentario de la Municipalidad de Santo Tomé por WhatsApp al 342-4067177 o al 4748329, interno 133.