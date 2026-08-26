Tomás Aranda, la joya de Boca, sufrió una fractura y se perderá lo que queda de la temporada

Tomás Aranda sufrió una dura lesión y deberá ser operado, luego de fracturarse el peroné durante el entrenamiento de este miércoles en Boca. Los estudios realizados al juvenil confirmaron el diagnóstico y determinaron que deberá pasar por el quirófano.

Por el momento, el club no informó cuánto tiempo demandará su recuperación, ya que los plazos dependerán del tipo de fractura y de la evolución del futbolista después de la intervención. De todos modos, se estima que la recuperación demandará varios meses, por lo que el mediocampista se perderá buena parte de la temporada.

La lesión representa un duro golpe para el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, especialmente por el protagonismo que Aranda había adquirido durante 2026. El futbolista de 19 años irrumpió este año en Primera División y rápidamente se ganó un lugar dentro del plantel profesional.

Su crecimiento había sido tal que Boca le asignó la camiseta número 10 para el segundo semestre, una muestra de la consideración que el club tenía sobre una de sus principales promesas.

Aranda atravesaba así un momento de fuerte crecimiento futbolístico, justo cuando el equipo comenzó a afrontar la parte decisiva de la temporada, con compromisos importantes tanto en el ámbito local como internacional.

Ahora, el juvenil deberá iniciar un largo proceso de recuperación. La operación será el primer paso y luego llegará una etapa de rehabilitación que deberá completar antes de volver a los entrenamientos y, finalmente, a la competencia oficial.