Se va Allende, libera un cupo y Colón sale al mercado en busca de un volante

Leandro Allende dejará de ser jugador de Colón y continuará su carrera en Guaraní de Paraguay. El lateral izquierdo tiene avanzada su salida a préstamo y este martes viajará rumbo al vecino país para sumarse al conjunto paraguayo.

Su partida genera un movimiento importante en el plantel que conduce Iván Delfino, ya que libera un cupo que le permitirá al Sabalero incorporar un nuevo futbolista hasta el 2 de septiembre.

Allende había llegado a Santa Fe a comienzos de 2026, a préstamo desde Quilmes, con contrato hasta diciembre. Durante su paso por Colón alternó entre la titularidad y el banco de suplentes y, en los últimos partidos, incluso fue utilizado por Delfino como volante por izquierda.

Con el cupo disponible, la dirigencia rojinegra busca ahora sumar un jugador ofensivo y trabaja contrarreloj para cerrar una incorporación. En las últimas horas, el principal apuntado había sido Tomás González, delantero de Estudiantes de Río Cuarto, pero el futbolista de 27 años rechazó la propuesta y la negociación quedó descartada.

González era una alternativa que conocía bien Delfino, quien lo dirigió durante su etapa en el conjunto cordobés. Ante la negativa del atacante, Colón debió modificar rápidamente sus planes y comenzó a evaluar otras opciones dentro del fútbol de ascenso.

En ese nuevo escenario aparecen tres nombres bajo consideración: Arnaldo “Pitu” González, Jorge “Coco” Correa y Santiago Rosales.

El “Pitu” González es un experimentado mediocampista ofensivo y actualmente juega en Ciudad Bolívar, donde además es capitán. A lo largo de su carrera pasó por Patronato, Quilmes, Central Córdoba, Mitre y Nueva Chicago, entre otros equipos.

Otra de las alternativas es Jorge “Coco” Correa, actualmente en Estudiantes de Caseros. El futbolista tiene pasado en Vélez y también jugó en Portugal y Grecia. Puede desempeñarse como volante ofensivo y aportar variantes en la generación de juego.

La tercera opción es Santiago Rosales, futbolista de Mitre de Santiago del Estero. El mediocampista también cuenta con una extensa trayectoria en el ascenso y vistió las camisetas de Aldosivi, Racing, Gimnasia de La Plata, Central Córdoba y Olimpia de Paraguay, entre otros clubes.

De esta manera, la salida de Allende abre una nueva posibilidad para Colón en el mercado de pases, pero también obliga a la dirigencia a moverse con rapidez. El Sabalero tiene el cupo disponible, aunque deberá definir en los próximos días quién será el nuevo refuerzo para completar el plantel.